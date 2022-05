Totul a pornit după ce decoratorii care au venit pentru o lucrare în casa sa i-au spus că ar fi fost testați pozitiv pentru coronavirus. Iar panica a pus stăpânire pe bărbatul din capitala chineza. Imediat a ieșit din casă și s-a baricadat în mașină, unde și-a improvizat o miniunitate de carantină.

S-a întâmplat săptămâna trecută, când capitala Chinei a înăsprit regulile de carantină din cauza focarului Omicron declarat de cel puțin 10 zile.

Bărbatul care s-a autoizolat în mașină a stat acolo timp de 10 ore, fără să deschidă nici măcar geamurile mașinii până când a comandat ceva de mâncare, abia după-amiază, pe la ora 17.00, a povestit el, potrivit DailyMail.

Săptămâna trecută, în ziua de marți, când tocmai au crescut măsurile luate de autorități, a urcat în mașină unde a rămas până seara, la ora 22.00, chiar dacă nu fusese testat pentru virus.

„Știam că șansele mele de a fi infectat sunt foarte mari, așa că am încercat să evit contactul cu oricine, pentru a evita orice infectare. Imediat după ce am aflat, am rămas în mașină fără să deschid măcar geamul. Asta a trebuit să fac pentru sănătatea publică”, a explicat bărbatul.

Despre cum a procedat ca să mănânce, acesta a spus că „a fost o livrare fără contact. Curierul mi-a pus mâncarea la marginea drumului, aproape de mașină, și m-am dus să o iau după ce a plecat”.

Mașina sa a fost sigilată din exterior cu bandă adezivă și autocolante ce avertizează în legătură cu COVID-19, deși bărbatul a explicat că izolarea sa a fost autoimpusă. Mașina a fost închisă din exterior, însă bărbatul nu a spus cine a pus banda în jurul mașinii, el fiind blocat înăuntru.

Povestea sa a fost prezentată de agenția oficială de presă pentru a pleda pro măsurile draconice luate de autorități pentru limitarea răspândirii coronavirus.

În marile orașe ale Chinei au fost impuse măsurile stricte de izolare, cetățenii din Shanghai au fost închiși în propriile case în încercarea de a limita posibilele cazuri pozitive. Aceștia sunt blocați de câteva săptămâni din cauza creșterii numărului de cazuri de COVID, deși în acest weekend au fost două zile consecutive de zero cazuri în afara zonelor de carantină.