Mascatii au descins in acesta dimineata la mai multe adrese din Arges. Sunt deschise mai multe dosare penale pentru antisemitism si instigare publica.

Primul dosar vizeaza un barbat de 37 de ani, din judetul Prahova, care a fost retinut initial in urma cu cateva zile. Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar. El era cercetat pentru infractiuni de antisemitism. Masacatii au gasit, potrivit surselor Realitatea PLUS, mai multe medii de stocare, dar si un pistol de tip air soft.

Un al doilea vizeaza un barbat de 43 de ani, care a postat in urma cu cateva zile un mesaj pe retelele de socializare insotit de o fotografie cu o arma de foc si indemna oamenii la violenta, spunad ca "asta este singura solutie".

Vor avea loc si prechezitii informatice in aceste doua dosare si, cel mai probabil, vom vedea persoane duse la audieri si ulterior si retineri.