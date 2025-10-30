În jurul orei 05:30, accesul prin ușa principală a fost restricționat, iar enoriașii au fost redirecționați printr-o intrare laterală. O parte dintre aceștia au interpretat greșit această măsură și au încercat să forțeze accesul în lăcașul de cult.

Jandarmii au intervenit imediat, gestionând fluxul de persoane și îndrumând credincioșii către platoul central. Niciunul dintre cei prezenți nu a necesitat îngrijiri medicale.

Accesul a fost reluat controlat în jurul orei 06:30, prin ambele intrări, iar coloana de așteptare s-a refăcut.

„În jurul orei 05:30, la solicitarea personalului administrativ al Catedralei, a fost dispusă restricţionarea temporară a accesului prin uşa principală, pentru efectuarea operaţiunilor de curăţenie. Ca urmare, dispozitivul de ordine a fost reconfigurat, iar accesul enoriaşilor a fost redirecţionat prin intrarea laterală. În momentul închiderii temporare a uşilor principale, un număr redus de persoane a interpretat eronat măsura şi a încercat să înainteze către scările Catedralei, crezând că accesul va fi blocat total. Jandarmii au acţionat cu promptitudine, prin temporizarea fluxului de persoane şi restricţionarea temporară a accesului în curtea Catedralei. Simultan, enoriaşii au fost îndrumaţi să se retragă pe platoul central”, informează Jandarmeria Bucureşti.

Oficialii menționează că nu nimeni nu a fost rănit.

„În urma consultărilor cu organizatorul, accesul publicului a fost reluat în mod controlat, etapizat, prin ambele căi de intrare, în jurul orei 06:30. Astfel, coloana de aşteptare a fost reconstituită, iar scările de la intrarea principală au fost eliberate”, mai transmis oficialii Jandarmeriei.

Patriarhia Română a extins programul de închinare la Catedrala Națională până miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00, pentru a face față numărului mare de pelerini.