Conform Mediafax, poliția a reținut un individ în această cauză.

Potrivit postului tv KSTP, incidentul armat s-a încheiat şi nu mai există niciun risc iminent privind siguranţa publică. Kevin Smith, un reprezentant al Biroului Federal de Investigaţii (FBI), a declarat că a fost trimisă o echipă la faţa locului. Autorităţile încearcă să afle motivul atacului.

DEVELOPING: Suspect in custody after a shooting at a health clinic in Buffalo, Minnesota, police say. https://t.co/y5DU67XuEl