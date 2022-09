Incendiul uriaș s-a produs în estul Chinei, pe o autostradă din provincia Anhui, după ciocnirea puternică între o cisternă care transporta silicon și o mașină.

A surreal fire in China



A truck loaded with silicone oil reportedly crashed into another car, and the bridge was engulfed in flames. pic.twitter.com/mR547XJhDn