De asemenea, Cornel Dinicu susține că nu-și mai amintește câte controale au făcut reprezentanții ISU la pensiune. Pe de altă parte, se folosește de fiul mort pentru a obține clemență din partea judecătorilor și susține că victimele nu erau turisti, ci erau musafiri.

PENSIUNEA AVEA SENZORI DE FUM, DAR NU FUNCȚIONAU



(...) am luat toate măsurile necesare pentru împiedicarea acestui dezastru, respectiv, în jurul anului 2019. Aproximativ, când am început demersurile în vederea obținerii autorizațiilor ISU și toate celelalte autorizații de funcționare

(...) Arăt că nu aveam un consum foarte mare în noaptea producerii evenimentului întrucât dețineam aparate electrice cu un consum scăzut, ne-am instalat butelii de gaze peste tot și majoritatea funcționau cu buteliile de gaze, iar încălzirea era pe lemne, respective peleți. Precizez că nu era nevoie de o noua autorizație în ceea ce privește electricitatea, atât timp cât nu depășeam consumul din ferma, iar când aveam nevoie, porneam generatoare de producere a curentului electric pentru care era folosită motorina. Dețineam cel puțin 10 generatoare pe care le foloseam în funcție de consumul curentului.

(.. ) Locația era prevăzuta cu senzori de fum, hidranți interiori și exteriori și centrala adresabilă cu senzori de fum, iar in noaptea incendiului acești senzori de fum nu au functionat, respectiv nu funcționau de câteva zile in urmă, astfel ca l-am rugat pe administratorul curții, dl Ristin să sune la firma care se ocupa de întreținerea centralei, iar acesta mi-a comunicat ca nu au răspuns la telefon.



DINICU: FIUL MEU A VENIT CU O DRUJBĂ PENTRU A TĂIA PEREȚII



”Arăt că după ce am desfăcut hidranții, a apărut fiul meu cu o drujbă pentru a tăia pereții care dădeau în camerele copiilor, pereții fiind construiți din rigips și tencuială, iar prin pereți nu existau cabluri electrice, acestea erau prin pardoseală: nu sunt sigur. cred că existau prize și întrerupătoare pe acești pereți”.





DINICU SUSȚINE CĂ OAMENII AFLAȚI ÎN PENSIUNE ERAU MUSAFIRI, NU TURIȘTI



”Avocat: Persoanele care se aflau in pensiune la momentul incidentului erau clienți/turiști, respectiv ca urmare a activității prestate de către Ferma Dacilor?

Răspuns: Nu. toți erau musafiri, respectiv familia mea și prietenii copilului meu.

Avem multe sesizări la ANRE cu privire la faptul că ni s-au ars multe echipamente și fluctuații de tensiune. Precizez că pe fiecare segment se afla câte un panou electric cu disjunctoare și fiecare avea un traseu separat.

Materialele cu care s-a construit clădirea aveau o calitate astfel încât să nu se aprindă?

Răspuns: Da. toate cablurile erau anti incendiu și protecție metalică anti incendiu.

Care apreciați că este cauza izbucnirii incendiului?

Răspuns: Sunt convins că cineva a dat foc. Restaurantul nu era închis pe timp de noapte.



DINICU: EXISTĂ POSIBILITATEA SĂ SE FI FUMAT ÎN INTERIOR

Inculpatul nu este de acord cu ipoteza supraîncălzirii unui circuit electric, întrucât acesta cunoaște cel mai bine situația de la fermă, respectiv avea un panou de comandă ce întrerupea electricitatea atunci când orice dispozitiv se supraîncălzea, deci împiedica să se producă un incendiu [...] Nu înlătură nici ipoteza unei pure întâmplări care nu vizează inculpații, respectiv nu știe dacă un copil din cei 4 veniți în vizită și care s-a pus la somn târziu și au consumat alcool [...] existând posibilitatea ca aceștia să fumeze în locație, nefiind supravegheați [...] chiar dacă regula era că nu se fuma în interior, însă anchetatorii nu au luat în considerare această ipoteză.

CUM SE FOLOSEȘTE DINICU DE COPIII MORȚI CA SĂ SCAPE DE PEDEAPSĂ



Astfel, solicită judecătorului de drepturi și libertăți să aibă în vedere și drama prin care trece inculpatul, respectiv faptul că, în urma incendiului, a decedat un copil de-al său și mai are alți 4 copii ce au nevoie de îngrijire și susținere, solicitând respingerea propunerii formulate.

SURSĂ: document instanță