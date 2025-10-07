Incendiul a fost anunţat în jurul orei 05:40, la sosirea echipajelor de pompierii locuinţa fiind găsită cuprinsă de flăcări.

"S-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului forţe din cadrul Staţiei de Pompieri Grădiştea şi Punctului de Lucru Horezu, cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă. A fost anunţat SVSU din localitate şi a fost alocată şi o ambulanţă SAJ. La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la o locuinţă de circa 100 de metri pătraţi. În acest moment, incendiul este localizat", a transmis purtătorul de cuvânt la ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

O a treia persoană găsită la faţa locului a avut nevoie de îngrijiri medicale, prezentând un atac de panică, însă a refuzat transportul la spital după ce a fost evaluată de echipajele medicale.