Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) ”Someș” Satu Mare a transmis că pompierii au intervenit la hala de depozitare a cerealelor din localitatea Ghirișa cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, în cooperare cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Ardud, Beltiug și Acâș, care au sprijinit acțiunile de limitare și stingere a incendiului, asigurând rezerve de apă și sprijin logistic.

”La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent și generalizat pe o suprafață de aproximativ 600 mp, existând pericolul iminent de propagare la întreaga hală, cu o suprafață totală de aproximativ 1.100 mp. Flăcările se extindeau rapid, alimentate de materialele combustibile din interior: cereale, combustibil și structuri din lemn, ceea ce a făcut ca intervenția să fie una deosebit de complexă și solicitantă. Operațiunile de stingere au fost îngreunate de temperaturile ridicate generate de ardere și de cantitățile mari de materiale combustibile. După peste trei ore de efort continuu, pompierii au reușit localizarea și lichidarea incendiului, împiedicând extinderea acestuia la restul construcției și la obiectivele aflate în imediata apropiere”, a anunță ISU Satu Mare.

În urma incendiului au fost distruse mai multe utilaje agricole, peste 50 de tone de cereale, aproximativ 3.500 de litri de combustibil, trei metri pătrați de scândură și alte bunuri depozitate în hală.

”Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind scânteia electrică, generată în urma unor lucrări sau acțiuni desfășurate în apropierea materialelor combustibile. Prin intervenția rapidă și coordonată a forțelor de intervenție, s-a reușit limitarea extinderii incendiului și protejarea bunurilor aflate în vecinătate, prevenind astfel producerea unui dezastru de proporții”, a precizat ISU Satu Mare.