Potrivit imaginilor transmise la posturile de televiziune, pompierii şi populaţia încercau să încetinească înaintarea flăcărilor care ameninţă localităţi din municipalităţile Leiria, Pombal, Ourem sau Alvaizere, aflate la peste 100 de kilometri la nord de Lisabona.

Cinci focare au mobilizate aproximativ 1.300 de pompieri, peste 300 de și cel puțin 12 elicoptere în aceeaşi regiune, la confluenţa districtelor Leiria şi Santarem.

În urma incendiilor violente aproximativ 2.500 de hectare au fost devastate. Mai multe sate au fost evacuate, precum şi aproximativ 300 de persoane care se aflau în localitatea Freixianda, din comuna Ourem.





Traficul a fost întrerupt pe mai multe axe rutiere, printre care autostrada A1 care leagă Lisabona de nordul Portugaliei.

