”Uite aşa vor unii să îţi bage mâna în buzunar şi să te lase cu mai puţin bani în cont la final de lună! Impozitul progresiv înseamnă taxe mai mari”, au transmis, miercuri seară, liberalii, pe pagina de Facebook, prezentând un calcul realizat pentru un salariu brut de 10.000 de lei.

Liberalii explică faptul că la cota unică se plăteşte acelaşi impozit (10% în prezent), indiferent de cât se câştigă.

”De peste 20 de ani, acest sistem de impozitare funcţionează foarte simplu: e eficient, uşor de înţeles şi echitabil pentru toţi! Tu ce alegi? Unii vor impozit progresiv, noi nu! PNL şi TNL susţin cu tărie cota unică”, au mai transmis liberalii.

Tineretul Naţional Liberal (TNL) a anunţat, în 27 iulie, că a dat startul unei campanii de promovare şi informare intitulată “Susţinem cota unică, spunem «nu» impozitului progresiv”, prin care prezintă avantajele numeroase ale cotei unice de impozitare, în contrast cu dezavantajele introducerii impozitului progresiv.

Marcel Ciolacu a explicat cum se va aplica impozitarea progresivă pe salarii

"Nu poţi să plăteşti aceeaşi impozitare când ai salariul minim pe economie şi când ai peste 20.000 de lei. Şi atunci, ca să nu am cu colegii liberali prea multe discuţii, mai ales în această perioadă, nu se va veni cu o impozitare progresivă pe salariu, în schimb se vor da deduceri pentru cei cu veniturile mai mici. Lucrurile acestea eu nu le iau sub emoţii. (...) Categoric, impozitarea muncii în România, mai ales pentru cei cu venituri mici, trebuie, şi aici încadrăm aproape o treime dintre români, trebuie să intervenim. Printr-o măsură imediată, având o perspectivă şi pe legea salarizării, dar şi printr-o măsură care dezvoltă şi alte servicii şi economia României devine mai dinamică. Cu alte cuvinte, României îi trebuie un plan. (...) Eu, emoţional, să iau decizii în acest moment şi să distrug tot echilibrul macroeconomic nu am să fac, în schimb voi lua decizii pentru că este o inechitate socială ceea ce se întâmplă", a precizat Ciolacu.