Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

- Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

- Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

- Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile sudice, dar şi local deficitare în cele vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

- Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

- Mediile valorilor termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

- Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi uşor deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.