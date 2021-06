Hoții au dat spargerea de două ori în vila artistei din Pipera. La sfârșitul lunii mai, aceștia au furat mai multe bijuterii dar și cheile de la 3 mașini. Paguba depășește 60.000 de euro. La începutul lunii iunie, casa artistei a fost spartă din nou. Potrivit anchetatorilor, indivizii au forțat una dintre ferestrele vilei și au pătruns în interior, de unde au furat mai multe bunuri, transmite Realitatea PLUS.

În urma perchezițiilor au fost descoperite mai multe bunuri susceptibile a proveni din mai multe furturi din locuințe, respectiv ceasuri, bijuteri, articole de încălțăminte și îmbrăcăminte, precum si bunuri folosite la săvârșirea de infracțiuni și un autoturism

Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 39 de ani au fost reținuți și duși la audieri. Urmează sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, cu propuneri legale.

"La data de 26 mai a.c., in jurul orelor 23:32, politistii orasului Voluntari au fost sesizati prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca, la aceeasi data, in intervalul 9:30-22:30, persoane necunoscute au patruns in imobilul din Voluntari, de unde au sustras mai multe bunuri, respectiv ceasuri bijuterii, ochelari, suma de 2000 lei si cheile de la 3 autoturisme, prejudiciul fiind estimat de catre persoana vatamata la aproximativ 60.000 de euro", se arata intr-un comunicat al Politiei Române.

Actrița a cerut din nou ajutorul politistilor in data de 3 iunie cand casa sa a fost sparta din nou, potrivit ziare.com. De data aceasta hotiii i-au furat aproximativ 6.000 de lei si mai multe carduri bancare. Potrivit sursei citate, cel de-al doilea furt a avut loc in noaptea de 2 spre 3 iunie, in intervalul orar 23.00-02.10.

Vineri, 4 iunie, polițiștii de investigații criminale au efectuat șapte percheziții domiciliare, în București și Ilfov, la persoane bănuite de săvârșirea mai multor furturi din locuință, de pe raza județului Ilfov.

„În urma perchezițiilor au fost descoperite mai multe bunuri susceptibile a proveni din mai multe furturi din locuințe, respectiv ceasuri, bijuteri, articole de încălțăminte și îmbrăcăminte, precum si bunuri folosite la săvârșirea de infracțiuni și un autoturism, acestea fiind indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor. Au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov 6 persoane, pentru cercetări. În urma probatoriului administrat, 4 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astazi, aceștia să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, cu propuneri legale”, au anunțat polițiștii.

În ambele cazuri, cercetările sunt continuate de polițiștii orașului Voluntari și Serviciului de Investigații Criminale Ilfov.