Horoscopul ne sfătuiește să schimbam ceea ce putem in bine. Asta, deoarece, în cele din urmă, Soarele increzator face sextil cu inovatorul Uranus pentru a aduce surprize pozitive care ne pot imbunatati increderea in sine.

Horoscop zilnic BERBEC

Fii atent la oamenii care incearca sa isi exercite puterea si acolo unde nu este treaba lor. Azi ar putea sa fie o asemenea zi in care oamenii vor sa epateze ce destepti sunt ei, oferind informatii care nu ofera nimic uril ci doar ii ajuta pe ei sa isi dovedeasca cunostintele generale. Incearca sa nu te lasi prins in expunerile de ego si putere ale oamenilor. Nu e prea multa substanta in aceste situatii.

Horoscopul zilei TAUR

Sa nu ai o atitudine de indoiala azi. Ai putea sa oscilezi asa de mult despre o decizie incat si dupa ce ai luat-o sa eziti sa mergi pe acel drum. Dupa ce te decizi pe o directie, tine de ea. Ai incredere in propriul tau proces mental. Daca incepi sa oscilezi, iti poate fi dificil sa gasesti asigurarea necesara din cauza starii de indoiala.

Horoscop azi GEMENI

Este foarte probabil sa existe o forta puternica ce incearca sa iti manipuleze felul in care gandesti despre ceva anume. Fii constient de sursa faptelor. Poate cineva sa iti dea informatii distorsionate ca sa actionezi in favoarea planurilor sale. Altii pot sa nu iti urmareasca cele mai bune interese, deci e important sa o faci tu. Nu accepta nimic orbeste fara sa chestionezi totul.

Horoscop zilnic RAC

Cand vine vorba de aspecte ce implica o adevarata gandire, fii atent cu privire la a lasa pe altcineva sa preia controlul. Ai putea avea o atitudine lenesa pe directia asta si este tentant sa lasi pe altii sa gandeasca pentru tine. Asemenea atitudine pe poate duce insa pe o cale gresita. Asuma-ti responsabilitatea si gandeste pentru tine.

Horoscopul zilei LEU

Este timpul ca in sfarsit sa aplici intelepciunea acumulata si sa recunosti adevarul. Poate ca stai si contempli semnificatia unor fapte. Acum este timpul sa lasi informatiile sa iasa in exterior chiar daca pot face valuri, dar nu are nimic. O tema a zilei este transformarea, deci simte-te liber sa contribui si tu.

Horoscop azi FECIOARA

Cineva se poate simti obligat sa iti cea cei 2 lei ai sai desi tu nu i-ai cerut. Ai grija si nu elimina aceasta informatie inainte sa o analizezi cu atentie. Aceasta intelepciune vine spre tine cu un scop si acum ai nevoie de orice informatie ca sa completezi un puzzle. Oricat de ciudat sau ezoteric iti pare ceva ce vine spre tine, vezi ce este si de ce ai nevoie de ea.

Horoscop zilnic BALANȚA

Azi ai putea fi coplesit de comunicarea dinspre cineva de la care nu te asteptai sa auzi. Poate ca persoana iti pune anumite planuri pe umerii tai. Este important sa te adaptezi si sa permiti sa aiba loc schimbarile constante care vin spre tine. Nu te lasa asa de prins doar intr-un unic mod de a face lucrurile incat sa nu vezi intelepciunea dintr-o abordare noua si diferita.

Horoscopul zilei SCORPION

Ai putea experimenta o transformare in gandirea ta care poate atinge toate aspectele vietii tale. Simte-te deschis spre noi moduri de gandire ca sa elibereze pe cele vechi ce nu iti mai servesc. Este o zi buna sa iei in calcul un val nou de ganduri bune care te expun unui nou adevar.

Horoscop azi SĂGETĂTOR

Este posibil sa fii prea emotional pe un subiect incat sa exagerezi deja. Din fericire, gandirea ta ti-a prins din urma sentimentele. Da-i creierului sansa sa clarifice lucrurile si sa aduci o situatie inapoi in echilibru. Prima ta tendinta este sa exagerezi si sa duci lucrurile intr-o directie opusa. Fa totul ca sa rezisti tentatiei.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Incearca sa nu te lasi prea ambalat in aspectuk mental al lucrurilor. Poate ca incerci sa faci sa functioneze totul din mintea ta. Vei vedea ca sunt forten mai mari in afara alor tale care incearca sa manipuleze gandirea ta. Poate ca este cel mai bine sa faci un pas in afara unei situatii si sa vezi mai bine ce simte inima ta. Mergi mai bine pe instinct decat pe gandire.

Horoscopul zilei VĂRSĂTOR

Mintea ta are tendinta sa munceasca exagerat. Lucrurile mergeau tocmai bine pana cand ceva pare sa te tina sa nu ajungi unde doresti sa fii. Ca si cum o roata a hamsterului s-a oprit dintr-o data. Desi muncesti la fel de mult, roata pur si simplu nu se invarte. Este semnalul ca este timpul pentru o pauza ca sa capeti o alta perspectiva.

Horoscop azi PEȘTI

O data ce mintea iti este prinsa de ceva, ai tendinta sa te duci in extreme. Fii atent sa nu exagerezi pe ceva unde e mai degraba nevoie de o atitudine mai rationala si temperata. Ai putea intra in bucluc daca insisti. Nu aborda subiecte care nu sunt inca abordabile. Ia lucrurile usor si mentine un punct de vedere moderat si conservator. Daca mergi prea departe, opreste-te si ia o pauza.

