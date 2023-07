Horoscopul de weekend ne sfătuiește să ne bucuram de romantism gratie sextilului dintre Soare si Uranus cel schimbator. Schimbarea ne poate speria. Dar, pe de alta parte, ea aduce dezvoltare. Iar daca si noi si partenerii incepem sa stralucim, nu putem decat sa ne bucuram.

Horoscop weekend. BERBEC

Inca esti in asteptarea semnalelor potrivite din mediul inconjurator. Sa stii ca schimbarea pluteste in aer, ar putea fi putin intarziata din pricina unor circumstante in afara controlului tau. O poti simti intens si adanc. Nu iti arunca la cos noile oportunitati care te vor satisface pe deplin cu conditia sa le vezi. Ceea ce ai nevoie acum este cu mult mai adanc decat credeai candva. Permite-ti sa simti ce este si urmeaza calea oriunde te duce.

Horoscop weekend. TAUR

Tu stii ca unele lucruri nu vor fi rezolvate daca vorbesti prea mult, iar pentru tine este important sa iti mentii prioritatile si sa ramai in contact cu cei pe care ii iubesti. Ceva te impinge adanc in solitudine ca sa gasesti raspunsurile cautate. Unele din cele mai bune lucruri ale vietii se intampla cand te intalnesti cu tine insuti. Ia-o de la zero, nu iti subestima oponentii si pe cei ce stau in fata ta. Nivelul tau de pace depinde foarte mult de importanta anumitor relatii din viata ta. Ramai calm si incearca sa asculti chiar daca unele cuvinte sunt ascutite si daunatoare.

Horoscop weekend. GEMENI

Timpul pentru un nou inceput este la dispozitia ta. Il poti simti apropiindu-se in aceasta perioada dar tot trebuie sa ai de-a face cu vechiul ca sa il eliberezi si sa faci loc pentru nou. Nu renunta la aspecte care inca sunt relevant pentru tine acum, doar pentru ca te apropii de implinirea unui scop. Ai nevoie doar sa te conectezi la lume de la un nivel total diferit ca sa fii pregatit pentru tot ce vine pe calea ta. Ramai in relatii in care candva te simteai mai slab daca simti ca ele te cheama. Nu ai niciun motiv sa fugi de ce stii ca ai nevoie sa le infrunti. Fii curajos.

Horoscop weekend. RAC

In aceste zile vrei realiza din nou importanta cuvintelor bine alese si a calitatii gandurilor tale atunci cand iti incetinesti ritmul. Ca sa ajungi la lumina, va trebui sa faci un ocol curand si ai nevoie de timp ca sa te gandesti si sa contemplezi la tot ce s-a intamplat ca sa ai claritatea de a arde tot ce nu mai conteaza in mintea ta. Este destul de multa tensiune in aer, dar esti ghidat de forta corecta interioara. Recunoaste asta la timp ca sa nu fie nevoie sa te reintorci la aspecte ce puteau fi evitate daca te lasai calauzit.

Horoscop weekend. LEU

Sunt zile in care poti experimenta anumite neajunsuri si dezavantaje in sistemul tau de valori si trebuie sa iti reexaminezi si sa repari ce este deteriorat. Este timpul sa simti ce meriti cu adevarat si sa mergi spre asta, altfel te poti bloca in relatii care pur si simplu nu te fac fericit si nu iti implinesc nevoile autentice. Simti impulsul de a fi mai liber decat esti si cu siguranta mai creativ. Ai nevoie sa ai viata mai colorata cu iubire si cu emotii, iar rutina zilnica sa serveasca unui scop mult mai mare decat credeai.

Horoscop weekend. FECIOARA

Lumea gandurilor tale incepe sa iti fie clarificata si acum simti ca poti sa rostesti ce crezi si sa iti supui dezbaterii subiectele care au fost blocate ceva vreme. Ia-ti timp sa analizezi, sa te pregatesti de actiune si sa iti pui la intrebari motivele pentru care alegi sa stai intr-un punct stagnant, dar exista orice intrebare cu care sa incepi. Dilemele se vor rezolva si solutiile interne iti vor veni natural prin contactele cu cei care au trecut si ei prin situatii similare. Lumea ta ar trebui sa fie umpluta cu oameni care iti impartasesc bataliile emotionale iar invizibilul poate in sfarsit deveni vizibil, astfel sa te sustina asa cum mereu trebuie sa fie.

Citește și; Zodiile care nu te vor trăda niciodată. Vor pune mare preț pe loialitate și își vor respecta cuvântul dat

Horoscop weekend. BALANȚA

Asteapta-te la vesti bune acum ca ai depasit inceputul saptamanii in care energia ti-a fost consumata de subiecte ce durau de mult timp pe rol. Focusul tau se muta acum pe aspecte financiare ce implica multa munca. Unele noi datorii se pot ivi si desi iti ingreuneaza viitorul si iti dau un sentiment de greutate, ele iti vor servi unui scop pe termen lung daca esti pregatit si actionezi cu grija si intelepciune.

Horoscop weekend. SCORPION

Este mai multa pace in aceste zile decat ai putut acumula in ultimele luni. Indiferent cat de multa munca ai de facut, o sa fii focusat si o sa curgi, lasandu-ti si spatiu pentru a visa si energie pentru a-ti pune idealurile pe directia buna. Este timpul sa incorporezi filozofii pe care le-ai invatat in inima ta si in viata zilnica. Gandeste-te la obiceiuri si schimba ce te face inconfortabil, fiind atent si la sanatate si ce te face fericit pe termen lung.

Horoscop weekend. SĂGETĂTOR

Desi inceputul de saptamana a avut un puternic impact asupra rutinei si te-a facut ezitent, nervos si ingrijorat, in weekend vei vedea ca tot ce faci chiar are un sens in lumea in care traiesti. Mutandu-ti focusul din lumea ta interioara spre cei la care tii, schimbarea va fi intensa si purificatoare. Da tot ce poti celor care au nevoie si curata-ti lumea de orice influenta toxica. Este un timp bun sa pui stop relatiilor care iti fura energia buna. Oamenii ce emit judecati trebuie tinuti la distanta zilele acestea.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Directia pe care o ai de urmat acum devine clara. Acum stii ca unele din convingerile tale au fost prea rigide si intepenite ca sa te lase sa te misti atat de departe precum ai vrea sa mergi, dar fluxul momentului iti va permite multa miscare daca dai drumul la vinovatie. Este un bun moment sa iti pui la intrebari loialitatile si sa vezi daca nu ai fost cumva prea dur cu tine din cauza asteptarilor altor oameni. Da-ti libertatea de gand si libertatea de miscare. Nu este niciun motiv sa te tii singur in spate, cat timp iti urmezi nevoia inimii si a sinelui tau interior. Vei gasi multa frumusete in lumea ta intima de suflet.

Horoscop weekend. VĂRSĂTOR

Unele subiecte emotionale, feminine pot evolua in a deveni probleme reale daca nu iti pui emotiile in topul listei de prioritati. Este momentul sa te gandesti la sensibilitatea ta si sa o urmezi in loc sa o dai la o parte, incercand sa fii mai dur decat esti in realitate. Nu trebuie sa joci rolul acesta cand esti in compania celor ce iti simt prezenta in inima. Spatii vaste de comunicare nonverbala ce se deschid in fata ta te pot bulversa si cauza dileme. Reaminteste-ti cat de binecuvantat esti ca ai asa de multe optiuni de a-ti exprima si primi iubirea acum.

Horoscop weekend. PEȘTI

Este posibil sa nu vezi cu adevarat scopul unor lucruri pe care oamenii le construiesc, dar asta nu inseamna ca nu sunt magnifice si cu adevarat valoroase in timp. Daca ai cumva stari de dubii cu privire la ce se construieste acum in viata ta pe care nu le intelegi, da-le credit de incredere in loc sa te opui unor solutii moderne. Tu esti de regula cel care face inovatii si schimbari, dar acum pari a fi mai focusat pe alegeri rationale. Deschide-ti mintea, lasa noul sa intre si da-ti voie sa cresti in directia care se simte cel mai bine pentru tine.

Citește și: Ce persoane greșite atragi, în funcție de zodie. Horoscopul prieteniilor nepotrivite