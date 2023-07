Horoscopul zilei ne mai spune că deși acest aspect tensionat din Soare și Saturn ne poate provoca, la scurt timp dupa, Luna cea sensibila se coordoneaza cu Venus cea tandra pentru a ne oferi o usurare emotionala binevenita din lupta interioara. Pe langa asta, Luna trece apoi de la Sagetatorul iubitor de libertate la Capricornul angajat, intarindu-ne impotriva oricaror obstacole.

Horoscop zilnic BERBEC

Oamenii te pot vedea drept personificarea dramei, in special dimineata. Este un timp bun sa iti exprimi emotiile si sa lasi lucrurile sa iasa din sistemul tau intern prin verbalizare. Asigura-te ca eliberezi orice emotie tii captiva in tine. Pe dupa-amiaza, ar fi o idee buna sa te asezi si sa te odihnesti pe cinste. Indreapta-ti energia spre interiorul tau, centreaza-te si planifica ce trebuie facut mai departe.

Horoscopul zilei TAUR

Ar putea fi o cadere in starea de chef azi, in special dimineata. Ti se pare ca toata lumea se distreaza mai putin tu. Sa stii ca a te simti bine si distra este mai mult o stare de fapt a mintii, mai presus de orice activitate s-ar face. Incearca sa nu ramai captiv mintii si gandurilor negative. Dupa-amiaza este o ocazie buna sa iti clarifici ci elimini emotiile care nu iti fac bine. Constientizeaza-le si apoi decide-te sa functionezi mai departe dintr-o stare de stabilitate si incredere de sine, in loc de nesiguranta si gelozie.

Horoscop azi GEMENI

Exista un aer de conflict azi, in special dimineata. Starea generala este chiar buna, dar exista o forta astrala puternice ce iti cere sa fii mai realist in abordarile tale. Ultimul lucru pe care il doresti este ca cineva sa iti arunce o galeata de apa peste focul tau puternic de stare de bine si distractie, dar se prea poate sa se intample si asta daca nu te uiti la realitatea unei situatii.

Horoscop zilnic RAC

Mintea iti poate fi destul de incetosata in cea mai mare parte a zilei si ai putea simti ca iti este greu sa te impamantezi. Se poate pentru ca incerci sa navighezi printre stele, dar din pacate, norii s-au mutat si nu mai sunt puncte de referinta de vazut. Vestea buna este ca cerul va fi clar din nou si vei vedea ca totul este bine.

Horoscopul zilei LEU

Laudele primite dimineata te vor face sa te simti regele lumii, dar incearca sa nu ti se urce la cap. Ramai modest in ciuda laudelor lingusitoare ce se pot revarsa asupra ta. Pana pe seara, vei gasi companioni cu care sa discuti temele ce te intereseaza pentru ca nu poti rezista de unul singur si tacand. Actiunile insa vorbesc mai tare decat vorbele si este important sa ai si un plan realist.

Horoscop azi FECIOARĂ

Lucrurile se vor imbunatati pentru tine pe masura ce ziua progreseaza. Cheia este sa nu fii preocupat sau ingrijorat de cum va fi finalitatea unei anumite situatii. Viitorul oricum este nesigur. Nu trebuie sa depinzi de cineva care poate sau poate sa nu rezoneze cu ceea ce vrei tu. Ar putea aparea un anumit conflict intre tine si cineva cu un ego puternic dimineata, dar se rezolva de la sine pana seara.

Horoscop zilnic BALANȚĂ

Emotiile tale se pot simti restrictionate azi, o stare care se simte neplacut. Foloseste insa oportunitatea ca sa fii calm si sa te relaxzi. Te vei bucura de clipele bune si mai mult daca ii dai corpului odihna de care are nevoie. Este distractiv si frumos sa tot impingi spre aventuri si mai mari si mai bune, dar te poate lasa prea obosit ca sa le apreciezi din plin.

Horoscopul zilei SCORPION

Iti poate fi dificil sa iti gasesti impamantarea astazi. Te simti mai bine dormind mai mult. Mananca bine dimineata si relaxeaza-te toata prima parte a zilei. Spre dupa-amiaza te vei simti improspatat, incarcat si gata de actiune, scrie Sfatul Parintilor. Emotiile se pot simti restrictionate, ceea ce iti da dificultatea de a te exprima din plin. Mai bine foloseste aceasta energie spre interior si odihneste-te.

Horoscop azi SĂGETĂTOR

Foloseste dimineata ca sa ai grija de tine mai mult. Ai putea fi asa de preocupat de aspecte ale lumii sau ale mediului din jur incat sa uiti sa ai grija si de tine. Foloseste dupa-amiaza ca sa reflectezi si meditezi. Aduna informatii din starea ta interioara si foloseste-te ca sa iti creezi un plan coerent si realist pentru viitor. Fii flexibil in abordarea ta.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Stai in contact cu apa astazi si reconecteaza-te la acest element al naturii. Asa cum valurile remodeleaza un tarm, asa si tu poti schimba peisajul din jurul tau cu fiecare cuvant sau actiune. Nu iti subestima puterea interioara. Se prea poate sa te simti coplesit de diverse lucruri ce se intampla prin jur sau prin lume, dar nu le lasa sa te tina departe de a fi persoana care esti cu adevarat.

Horoscopul zilei VĂRSĂTOR

Emotional vorbind, ar trebui sa fii foarte bine astazi, in special dimineata. Este o zi buna sa iti reprivesti proiectele care necesita o mana forte pentru a fi conduse si coordonate. Nu te gandi ca ai fi inferior cumva fata de oamenii din jurul tau. Actioneaza ca si cum iti meriti un rol de lider si vei vedea ca si altii te sustin automat in asemenea pozitie. Ai tot ce iti trebuie ca sa conduci orice e nevoie acum in viata ta.

Horoscop azi PEȘTI

Te poti simti frustrat astazi, in special dimineata cand egourile altor oameni par asa de puternice. Ar putea sa fie dificil sa te relationezi la oamenii care pur si simplu refuza sa accepte alte opinii in afara de ale lor. Lucrurile se vor mai inmuia pe dupa-amiaza. Vei vedea ca oamenii incep sa vada lucrurile din perspectiva ta. Ramai increzator in pozitia ta, indiferent de ce spun altii.

