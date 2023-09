În această dimineață, Luna își face apariția în Scorpion și, având în vedere trigonul cu Neptun, se anunță o zi plină de oportunități pentru a ne extinde cunoștințele și experiențele.

Sextilul cu Pluto va fi cel care ne încurajează să trecem peste barierele noastre mentale. După acest moment pe scena astrologică, Luna va trece în Sagetatorul îndrăzneț, pregătit să ne ajute să prindem vântul cosmic și să explorăm mai departe orizonturile noastre.

Horoscop zilnic BERBEC

Daca vrei sa iti expandezi orizonturile, este nevoie sa faci un pas mult mai mare de credinta decat credeai ca este nevoie, iar asta posibil sa iti dea o anumita stare de nervozitate sau sa te impinga dincolo de limita ta de siguranta in viata. Daca ai avut unele secrete, ele pot iesi la iveala si poate veni momentul de scadenta. Asuma-ti consecintele oricarei lipse de sinceritate. Te vei elibera. Este o perioada buna si pentru investitii de finete si parteneriate financiare, dar toata informatia trebuie verificata de mai multe ori inainte de a semna orice.

Horoscopul zilei TAUR

Emotiile iti sunt foarte clare acum, chiar si cele mai grele si intunecate ce fac parte tot din viata. Nu te supune unor complicatii bagandu-le sub pres sau incercand sa uiti ce simti. In schimb, accepta-le si scufunda-te in ele, petrece timp in singuratate ca sa le intelegi si sa vezi de unde vin, ce traume nerezolvate le-au generat. Doar asa poti vindeca ce e de vindecat. Deschide-ti inima despre ceea ce simti in fata acelor oameni pe care ii simti implicati si autentici cu tine. Da acestor relatii o sansa de mai mare profunzime.

Horoscop azi GEMENI

Incerci sa dai dovada de tact si sa faci ceva ce pare logic daca esti in fata cu o situatie de pericol sau de criza. Insa unii poate ca nu te inteleg. Ce alegi sa faci ? Ca ei sau ca tine ? Ramai aproape de solutiile care par cele mai solide si stabile, cele pe care te poti baza daca prea multe lucruri din jur ce se inclina, indoaie si schimba. Ai nevoie de stabilitate si de o ancora solida ca sa te impamanteze si ca astfel sa poti gestiona realitatea pas cu pas, cate unul pe rand.

Horoscop zilnic RAC

Nu tot ce se intampla acum iti pare ca are sens si directie clara deocamdata. Tine insa minte ca noile etape sunt abia la inceput dupa ce altele s-au incheiat si sunt deja trecut si istorie. Desi probabil ca nu ai fost in stare sa previi anumite pierderi sau intamplari in moduri care ti se pareau a fi corecte, vei avea ocazia sa intelegi aceste lectii profunde pe care ele le poarta pentru tine. Este o vreme in care sa te inconjori cu familia ta, cu oamenii pe care ii simti apropiati de caminul tau si cu cei ce sunt compatibili cu rutina ta zilnica. Hraneste relatiile de suflet care sunt parte din viata ta de zi cu zi.

Horoscopul zilei LEU

Poate ca nu intelegi de unde rasare atata stres pentru ca ai gandit candva ca orice subiect coplesitor este o nimica toata pentru tine ca sa il poti gestiona. Insa da fiecaruia sansa de a-ti lumina calea prin mesajul pe care il poarta in loc sa opui rezistenta elementului de surpriza din calatoria ta. Membrii de familie sau prietenii iti pot fi de ajutor dar si cei care sunt la curent cu preocuparile tale. Mentine-ti zambetul pe buze si nu uita sa multumesti celor ce sunt pentru tine acolo zi de zi.

Horoscop azi FECIOARA

Stiai ca prima oglinda retrovizoare a fost folosita la o masina de curse in 1911 tocmai pentru a fi vazute celelalte masini din competitie ? La fel si tu, intelege-ti bine competitorii si vezi care iti sunt limitele si capacitatile. Opreste-te din a te compara cu altii si vei capata semnificatii mai profunde si vei incepe sa gandesti mai mult cum sa actionezi ca sa simti satisfactie zi de zi, nu cum sa actionezi ca sa fii mai bun ca x si mai putin slab decat y. Avand blandete fata de tine si cu o stare relaxata a mintii si corpului, vei realiza mult mai multe decat daca te fortezi si impingi in directii care se simt greu pentru inima ta.

Horoscop zilnic BALANTA

Poate ca sunt lucruri pe care nu le intelegi in totalitate in aceste zile si acestea te duc pe o noua carare si spre noi descoperiri care iti vor da raspunsuri la intrebari lasate deoparte de ceva timp, scrie Sfatul Parintilor. Da mintii tale timp si spatiu sa se elibereze de vechi si de ce credea ea ca e mai bine pentru tine, ca sa inteleaga noile informatii despre ce e important si ce nu acum. Anumite pierderi din trecut ti-au influentat starea mentala. Poate ca unele s-au intamplat brusc si acum trebuie sa te adaptezi si sa metabolizezi usor usor schimbarile care sunt deja instalate. Da-ti timp si fii bland cu tine.

Horoscopul zilei SCORPION

Este o zi pentru conversatii oneste, acel tip de discutii care merg in profunzime dar si pentru taceri sincere care ajung chiar si mai adanc. Ce vei impartasi cu ceilalti va fi definit de moment deci nu planifica nimic. Orice iti propui in avans sa spui este un substitut pentru vocea inimii care se face auzita prin impulsuri puternice. Daca apare vreun conflict, fii de partea ta si priveste-i pe toti cei implicati ca pe niste copii care au nevoie de atentie si grija dar care au si ei de invatat cum sa gestioneze aceste conflicte.

Horoscop azi SAGETATOR

Daca esti foarte focusat pe ceea ce iti doresti, lucrurile se vor aseza la locul lor o data pentru totdeauna ca si cum au asteptat momentul ca totul sa fie functional. Ca sa conectezi lumea ta interioara plina de dorinte cu lumea exterioara reala, ai nevoie de respect de sine si putere de caracter. Fa loc pentru ca gandurile tale sa se combine cu logica si nu renunta la proiecte bune de termen lung chiar daca acum esti obosit pentru ele. Odihneste-te si, daca ele conteaza pentru tine, continua drumul.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Ziua de azi este pentru a te regenera si a evita tendintele autodistructive si obiceiurile ce nu iti fac bine, oricare ar fi ele. Pe masura ce te indepartezi de acele lucruri ce te legau de trecut si de un fel de a fi de atunci, vei avea ocazia sa te vindeci pentru ca emotiile ti se vor curata si iertarea pentru tine si fata de altii -pentru alegeri din trecut – isi va face loc in inima ta. Nu fii prea aspru cu tine in aceste zile, pentru ca influentele colective iti pot influenta mult starea inimii dar fac si minuni daca reusesti sa iti alegi inima.

Horoscopul zilei VARSATOR

In timp ce iti cauti si obtii echilibrul sufletesc si spiritual, nu uita de lumea materiala si de propria ta valoare. Nu este o perioada in care sa iti diminuezi eforturile depuse dar nici sa le ingreunezi pana te incarci excesiv, ci mai degraba un timp in care sa te relaxezi din incrancenare si sa mergi dus de flux, chiar si cand e vorba de munca munca si grea. Tu ai tot ce ai nevoie pentru a reusi in orice tine de misiunea ta, deci nu ai motive de ingrijorare. Esti echipat cu tot ce ai nevoie de catre Univers.

Horoscop azi PESTI

Chiar daca ai auzit povesti sau versiuni diferite despre anumite evenimente, nu te lasa convins de opiniile sau adevarul altor oameni pana cand nu ajungi tu la anumite intelegeri in totalitate. Ca atare, asculta pe oricine ai de ascultat dar mai presus asculta-ti inima si emotiile soptite de ea iar calea cea mai usoara apare cand reusesti asta. Este mai usor sa asculti fara implicare decat sa opui rezistenta.

