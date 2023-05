Horoscopul zilei BERBEC

Acum poate fi un bun moment in care sa iti deschizi mintea spre ceva nou. Poate ca ai obosit de acelasi mod de a-ti aborda viata. Poate cauti inspiratie sau ajutor de vreun fel, scrie Sfatul Parintilor. Azi ai putea vorbi cu cineva sau ai putea citi ceva care sa te ajute sa te simti inspirat si ridicat vibrational. Poate ca vei adopta o noua atitudine in urma discutiei. Fii atent la mesajele si la coincidentele ce vin pe calea ta azi.

Horoscopul zilei TAUR

Daca anumite aspecte din viata ta nu te multumesc, azi vei gasi curajul si hotararea de a efectua unele schimbari si de a scapa de aceste nemultumiri. Nu ceda, oricat de dificil ti se pare ca este, pentru ca merita efortul. Fa tot ce pot sa iti imbunatatesti relatiile cu oamenii cu care interactionezi zi de zi. Desi pare ceva marunt, este important pentru ca te ajuta sa fii mai calm si relaxat.

Horoscopul zilei GEMENI

Natura ta adaptabila va fi pusa la teste azi in timp ce pamantul pare sa freamate sub picioarele tale. Tine minte sa te lasi sa curgi o data cu valul, sa avansezi de-a lungul fluviului dar asta nu inseamna sa cedezi total controlul. Tu ai puterea de alegere la indemana, deci foloseste-o. Ia un rol activ in evenimentele de azi, altfel, daca nu ai de gand, mai bine ai ramane in pat.

Horoscopul zilei RAC

Sunt perioade in viata, exact ca cea prin care treci acum, in care inveti sa gandesti diferit despre relatii si evenimentele din preajma lor. Ceva ce te-a ranit acum cateva luni din ce ti-a facut cineva apropiat, acum daca te mai deranjeaza un pic. Este valabil pentru orice aspect al vietii tale. Ai devenit mai intelept si filozof despre lucruri si situatii ? Inseamna ca inveti ce conteaza in viata cu adevarat : sa stii incotro te duci, nu neaparat cu cine sau cum sa ajungi acolo…de asta are grija Universul.

Horoscopul zilei LEU

Te-ai putea simti un pic speriat azi ca un copil mic care doreste sa stea sub plapuma azi. Tine minte, totusi, ca sub pat sunt tot atatia monstri cat sunt in intreaga lume. Cel putin cu cei din afara, ii poti vedea si ii poti combate. Nu te inchide in tine pe durata acestor vremuri mari de miscare si evolutie. Tine minte ca opinia ta este la fel de valoroasa ca a absolut oricui altcuiva.

Horoscopul zilei FECIOARA

Daca exista ceva pentru care sa merite sa te duci in lume si in relatii ca sa te lupti, azi este ziua potrivita sa o faci. De ceva timp ai adunat informatii si te-ai gandit cum e mai bine sa procedezi pe un subiect. A sosit vremea actiunii. Ai o sustinere in plus astrala de vitalitate fizica si instinctul tau de razboinic este puternic. Te simti ca un vulcan gata sa erupa lava fierbinte. Ai incredere in instinctele tale.

Horoscopul zilei BALANTA

Fii atent la manierele tale azi si simte-te liber sa deschizi usi ce nu au fost deschise vreodata in anumite relatii. Mentine-ti principiile si integritatea, pe masura ce te aventurezi in lumi necunoscute. Nu expedia oamenii fara sa le dai sanse corecte. Nu judeca oamenii din preajma ta. Da altora o cantitate egala de respect. Poate sa fie mai dificil sa fii echilibrat azi pe toate aceste aspecte, dar iti face foarte bine ca macar sa incerci.

Horoscopul zilei SCORPION

Fii mandru de instinctele tale de a avea grija de fiinte si fa orice gest care poate face o diferenta. Fa ceva sa ajuti un animal sau un loc din mediu. Fii un cetatean activ si preocupat pentru lucrurile in care crede, ca orasul sau macar cartierul ori strada ori blocul sau sa fie un loc mai bun, mai curat, mai ordonat. Nu lasa planurile altora sa stea in calea scopurilor tale autentice pentru o viata mai evoluata.

Horoscopul zilei SAGETATOR

Fa-ti treburile tale astazi si nu asculta de prostiile pe care altii ti le pot baga in cap. Preia controlul tuturor subiectelor atunci cand vezi ca ceva se poate face si tu poti face acel ceva. Alti oameni din jur pot actiona grabit si superficial sau pot spune lucruri total diferite fata de cum le vezi tu. Nu iti schimba punctul de vedere doar ca sa iti fie mai usor in relatia cu altii. Daca oamenii iti stau in cale, ocoleste-i si tine-ti calea ta.

Horoscopul zilei CAPRICORN

Rutina ta zilnica intra, in sfarsit, intr-o faza noua de pace si armonie. In locul haosului si confuziei care era inainte, acum ai calm si echilibru. Asta iti da oportunitatea sa iti iei o clipa si sa iti revizuiesti intentiile pentru viitor, ce ai realizat din ele si ce mai ai de facut. Daca te organizezi si gandesti clar, in curand vei sarbatori mai multe succese spre care tinzi de ceva vreme.

Horoscopul zilei VARSATOR

Astazi te-ai putea simti putin pierdut in spatiu si neclar. Cumva, ceva din ce gandesti si simti nu se potriveste exact cu conversatia din fata ta dintr-o relatie. Sa nu te simti ca si cum trebuie sa te certi doar ca sa te impui. Mentine-ti punctul tau de vedere, este vital, insa fa-o cu eleganta. Vei obtine mai mult azi avand o atitudine opusa celei de conflict si batalie.

Horoscopul zilei PESTI

Iti prinde bine sa organizezi anumite aspecte din viata ta. Ai multe responsabilitati si ultimele saptamani au fost foarte pline si serioase. Si stii ca poti fi usor distras pentru ca iti si doresti sa ai parte de distractie si relaxare, doar esti un om normal. Pune-ti la punct agenda de asa natura incat sa creezi si mentii un echilibru intre ambele aspecte de viata : munca si pauza.