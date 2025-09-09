Berbec

Iubire - Partenerul nici măcar să nu viseze că s-ar putea apropia acum de voi. Vreți să fiți doar voi cu gândurile intime.

Sănătate - Corpul va lupta eficient împotriva atacurilor microbiene și virale. Dar inițierea de metode pentru întărirea sistemului imunitar sunt binevenite.

Bani - Dacă persistați în aruncarea banilor pe fereastră, în curând va trebui să trageți mâța de coadă.

Taur

Iubire - Relaționați cu membrii familiei și puneți în ordine activitățile pe care le aveți de organizat la comun.

Sănătate - Înțelegeți și specificați celor din jur limitele proprii. Protejați-vă și sporiți-vă pe cât posibil imunitatea.

Bani - Rezolvați situații din trecut care acum revin și e bine să nu le mai amânați.

Gemeni

Iubire - Plecați singur la drum și sunteți deschis spre noi oameni, noi sentimente și peisaje.

Sănătate - E ideal să începeți ziua cu programul de mișcare sau orice tip de efort vă face plăcere.

Bani - Adevărul iese la iveală și apare necesitatea de jusificări pentru acțiuni din trecut.

Rac

Iubire - Țineți-vă limba! Dacă vă manifestați nemulțumirea, păreți egoist și apar tensiuni.

Sănătate - Starea de bine interioară e esențială. Mâncați la timp, nu așteptați să vi se facă sete pentru a vă hidrata.

Bani - Înainte de a vă cere drepturile, numărați în gând, apoi vorbiți. Acceptați cu grație un refuz.

Leu

Iubire - Renunțarea fără să discutați în prealabil nu e benefică. Comunicați, vedeți cum puteți ieși decent din relațiile deteriorate.

Sănătate - Nu vă forțați să rezistați doar pentru a dovedi că puteți,că aveți destul forță.

Bani - Puteți evita penalizări dacă vă adaptați. Vedeți ce promiteți, și grăbiți-vă să vă țineți de cuvânt.

Fecioară

Iubire - Apar întâlniri cu persoane cu care ați pierdut la un moment dat legătura și cu care rememorați anumite evenimente.

Sănătate - Realizați că sănătatea este mai importantă decât să-i mulțumiți pe cei din jur.

Bani - Înscrieți-vă la seminariile disponibile pentru următoarea perioadă. Aflați mai multe despre munca din celelalte departamente.

Balanță

Iubire - Sunteți nerăbdător să petreceți timp cu prietenii. Le comunicați noutățile și vă puneți la curent cu schimbările lor.

Sănătate - Aveți entuziasm, chef de viață și nu prea poate nimic și nimeni să vă scoată din echilibru.

Bani - Vă faceți treaba cam grăbit, dar totuși eficient. Aveți noroc dar fiți precaut și verificați detaliile.

Scorpion

Iubire - Vă faceți noi prieteni aflați la distanță și vă puneți la curent cu noutățile din viața lor. Păstrați-vă rezerva, căci au lucruri de ascuns!

Sănătate - Faceți sporturi ușoare și alegeți meniuri cunoscute și care nu vă fac rău.

Bani - Ocupați-vă de aspectele juridice ale înțelegerilor financiare pe care vreți să le finalizați

