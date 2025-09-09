Berbec
Iubire - Partenerul nici măcar să nu viseze că s-ar putea apropia acum de voi. Vreți să fiți doar voi cu gândurile intime.
Sănătate - Corpul va lupta eficient împotriva atacurilor microbiene și virale. Dar inițierea de metode pentru întărirea sistemului imunitar sunt binevenite.
Bani - Dacă persistați în aruncarea banilor pe fereastră, în curând va trebui să trageți mâța de coadă.
Taur
Iubire - Relaționați cu membrii familiei și puneți în ordine activitățile pe care le aveți de organizat la comun.
Sănătate - Înțelegeți și specificați celor din jur limitele proprii. Protejați-vă și sporiți-vă pe cât posibil imunitatea.
Bani - Rezolvați situații din trecut care acum revin și e bine să nu le mai amânați.
Gemeni
Iubire - Plecați singur la drum și sunteți deschis spre noi oameni, noi sentimente și peisaje.
Sănătate - E ideal să începeți ziua cu programul de mișcare sau orice tip de efort vă face plăcere.
Bani - Adevărul iese la iveală și apare necesitatea de jusificări pentru acțiuni din trecut.
Rac
Iubire - Țineți-vă limba! Dacă vă manifestați nemulțumirea, păreți egoist și apar tensiuni.
Sănătate - Starea de bine interioară e esențială. Mâncați la timp, nu așteptați să vi se facă sete pentru a vă hidrata.
Bani - Înainte de a vă cere drepturile, numărați în gând, apoi vorbiți. Acceptați cu grație un refuz.
Leu
Iubire - Renunțarea fără să discutați în prealabil nu e benefică. Comunicați, vedeți cum puteți ieși decent din relațiile deteriorate.
Sănătate - Nu vă forțați să rezistați doar pentru a dovedi că puteți,că aveți destul forță.
Bani - Puteți evita penalizări dacă vă adaptați. Vedeți ce promiteți, și grăbiți-vă să vă țineți de cuvânt.
Fecioară
Iubire - Apar întâlniri cu persoane cu care ați pierdut la un moment dat legătura și cu care rememorați anumite evenimente.
Sănătate - Realizați că sănătatea este mai importantă decât să-i mulțumiți pe cei din jur.
Bani - Înscrieți-vă la seminariile disponibile pentru următoarea perioadă. Aflați mai multe despre munca din celelalte departamente.
Balanță
Iubire - Sunteți nerăbdător să petreceți timp cu prietenii. Le comunicați noutățile și vă puneți la curent cu schimbările lor.
Sănătate - Aveți entuziasm, chef de viață și nu prea poate nimic și nimeni să vă scoată din echilibru.
Bani - Vă faceți treaba cam grăbit, dar totuși eficient. Aveți noroc dar fiți precaut și verificați detaliile.
Scorpion
Iubire - Vă faceți noi prieteni aflați la distanță și vă puneți la curent cu noutățile din viața lor. Păstrați-vă rezerva, căci au lucruri de ascuns!
Sănătate - Faceți sporturi ușoare și alegeți meniuri cunoscute și care nu vă fac rău.
Bani - Ocupați-vă de aspectele juridice ale înțelegerilor financiare pe care vreți să le finalizați
Horoscopul săptămânii 8-14 septembrie. Astrele sunt decise să ne arate unde greșim. 3 zodii vor vedea adevărul din spatele aparențelor
Citiţi predicţiile complete aici.