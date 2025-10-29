Berbec

Ziua începe cu multă energie, dar și cu o doză de impulsivitate. În carieră, un conflict minor poate escalada dacă nu îți stăpânești reacțiile. În dragoste, cineva apropiat îți cere mai multă răbdare. Pe plan financiar, o veste bună se lasă așteptată, dar vine curând.

Taur

Astrele te îndeamnă la prudență. Poți face o greșeală costisitoare dacă nu citești cu atenție un document. În dragoste, partenerul are nevoie de confirmări, iar în sănătate, organismul îți cere odihnă.

Gemeni

Ești într-o perioadă favorabilă comunicării, dar și bârfelor. Nu tot ce auzi e adevărat, așa că verifică sursele înainte să reacționezi. O discuție importantă la locul de muncă ar putea deschide o ușă neașteptată.

Rac

Ziua aduce emoții puternice. Un prieten din trecut reapare, iar asta îți tulbură echilibrul interior. În plan profesional, primești recunoaștere pentru o muncă depusă în tăcere. Atenție la alimentație și la orele de somn.

Leu

Carisma ta atrage atenția tuturor, dar și invidia unor colegi. O situație financiară se rezolvă, însă nu fără stres. În dragoste, o conversație sinceră poate clarifica multe neînțelegeri.

Fecioară

Ziua vine cu organizare și eficiență. Totuși, în plan personal, s-ar putea să simți că cineva se distanțează. Nu forța lucrurile — lasă timpul să lucreze. În carieră, e momentul să te afirmi.

Balanță

O zi bună pentru negocieri și colaborări. Astrele te sprijină în tot ce ține de comunicare. În dragoste, însă, o discuție aparent banală poate aduce tensiuni. Încearcă să asculți mai mult.

Scorpion

Este zodia care își vede planurile distruse peste noapte. O decizie neașteptată din partea unui superior sau o problemă financiară poate da peste cap tot ceea ce ai construit în ultimele luni. Nu este vina ta, dar e important să reacționezi cu calm și luciditate.

Săgetător

Ai tendința să spui lucrurilor pe nume fără menajamente, dar mâine ar fi mai bine să-ți alegi cuvintele. În carieră, cineva îți testează limitele. În plan personal, primești un gest frumos care îți ridică moralul.

Capricorn

Ziua aduce o veste legată de bani sau o colaborare nouă. În dragoste, partenerul pare mai distant, dar nu din lipsă de sentimente. Încearcă să te relaxezi — nu poți controla totul.

Vărsător

Creativitatea ta este la cote înalte, însă ai nevoie de disciplină ca să duci totul la capăt. În relații, e posibil să apară o gelozie neașteptată. În sănătate, atenție la epuizare.

Pești

E o zi perfectă pentru introspecție și planuri de viitor. Evită confruntările și nu te lăsa copleșit de emoții. Spre seară, o veste bună îți readuce optimismul, potrivit sursei.