Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, duminica 24 noiembrie 2024

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, duminica 24 noiembrie 2024. S-ar putea sa fie aproape imposibil sa nu supraanalizam lucrurile in acest moment. Pe masura ce Luna in Fecioara, cu tendinte de a exagera, se incurca cu Jupiter cel maret si Chiron cel sensibil, este bine sa nu luam in serios declaratiile dramatice pe care le auzim. Exista sanse mari ca acestea sa ascunda egouri ranite. Totusi, cand Luna formeaza un careu cu Mercur cel analitic, caderea intr-un vartej al analizelor nu este sanatoasa. Ulterior, cand Luna realizeaza un trigon cu Uranus cel liber, renuntarea la supararile marunte ar trebui sa fie o mare usurare!

Horoscop zilnic Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Poate ca ti-ai pierdut controlul uzual de a fi chibzuit financiar si ai cam cheltuit in ultimul timp. Nu te ingrijora. Totul a fost pentru un scop bun. Nu este nimic ce nu poti gestiona si cu siguranta aceste cheltuieli nu te-au falimentat. Situatia este oricum temporara. Imaginea financiara arata bine pentru tine in urmatoarele luni. Fa maxim din ea !

Horoscopul zilei Taur (21 aprilie – 21 mai)

In general, tu esti o persoana foarte sociabila si astazi nu ai de gand sa te dezminti si sa o iei mai usor. Invitatii la petreceri, intalniri intime la o cafea, toate continua sa curga si sa faca parte din viata ta. Ar putea fi prea multe de gestionat, deci ar trebui sa le refuzi pe unele. Iar asta este impotriva firii tale. Tu nu vrei sa ratezi nimic. Alege ce e mai important si lasa-le pe restul.

Horoscop azi Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Tu si ceilalti membri ai casei puteti decide subit sa investiti timp meticulos in una din acele curatenii generale in casa. De regula este o idee buna, dar azi ar implica sa muncesti prea mult si sa faci prea multe. Chiar ai nevoie sa debarasezi dulapuri si sa speli geamuri ? Aspira si sterge praful dar dedica-ti ziua ramasa pentru relaxare !

Horoscop zilnic Rac (22 iunie – 23 iulie)

Prea multi oameni pot ridica solicitari asupra timpului tau azi. Unii poate au o problema serioasa si chiar au nevoie de asistenta ta, insa altii au treburi pe care si le pot rezolva singuri. Foloseste-ti intuitia sa iti dai seama de diferenta, pentru ca nu vei fi in stare sa ii ajuti pe toti. O prietena ar putea avea nevoia cea mai urgenta. Daca poti ajuta pe cineva, ajut-o pe ea.

Horoscopul zilei Leu (24 iulie – 23 august)

Ar putea sa fie nevoie sa termini o munca creativa azi. Daca esti implicat profesional in a scrie, este cazul sa te ocupi de asta. Ar putea insa sa iti fie greu sa o faci din cauza membrilor familiei si musafirilor care te tin departe de concentrare. Cel mai bine este sa iti dedici timp in liniste pentru a te dedica oricarei munci creative.

Horoscop azi Fecioara (24 august – 23 septembrie)

Ce se intampla in comunitatea ta azi care atrage multimi ? O parada ? Un festival de vreun fel ? Unii prieteni ar putea dori sa mergi cu ei. Poate crezi ca esti ocupat, insa una sau doua ore de iesire nu are ce sa iti strice. Ia-ti timp in aer liber printre oameni, chiar si intr-un parc. Chiar e timpul de relaxare si distractie. Vei cunoaste oameni interesanti.

Horoscop zilnic Balanța (24 septembrie – 23 octombrie)

Ai putea fi cam mana larga cu banii tai acum. De regula esti atent cu ei, dar spiritul de generozitate si abundenta te domina azi. Esti inclinat sa fii generos mai mult cu cei la care tii. Dupa ce faptul este consumat, ai avea tendinta de panica, dar nu o face. Tu esti bun la a face bani. Si cureaua un pic stransa nu are ce sa iti dauneze. Urmeaza-ti inima, insa cu limitari rationale.

Horoscopul zilei Scorpion (24 octombrie – 22 noiembrie)

Tie de regula iti place sa vorbesti insa astazi este posibil sa simti ca ti-ai atins o limita. Ai participat la multe intalniri si ai vorbit cu multe persoane in ultima saptamana si azi simti nevoia sa fii in liniste la tine acasa. Daca prietenii sau membrii familiei insista sa iesi cu ei, nu te teme sa spui nu. Toata lumea poate sti cat de ocupat ai fost. Meriti sa iti dedici timp pentru tine si pentru propria relaxare.

Horoscop azi Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai inclus prea multe bunatati alimentare in alimentatia ta recenta ? Te poti simti stresat din cauza acestei abundente. Ar trebui sa o iei mai usor. Gandeste-te sa iti reorganizezi prioritatile. Este a doua bucata de ciocolata mai importanta decat energia sau sanatatea ta ? Poate ca acest rasfat este important pentru psihicul tau, dar nu uita de moderatie si ca exista si alte moduri de a te rasfata fara sa implice mancarea.

Horoscop zilnic Ccapricorn (22 decembrie – 20 ianuarie)

Se spune ca nu ai cum sa ai prea multi prieteni insa astazi este una din acele zile in care te poti intreba daca nu cumva ai totusi prea multi. Telefonul poate suna in nestire. O persoana dupa alta te poate solicita pentru compania ta, pentru un sfat, pentru umarul tau celebru bun de plans pe el. Ai rabdare. Intr-o zi vei cunoaste o persoana care va fi ea acolo pentru tine, nu doar tu pentru toti. Incearca sa ii asculti pe toti si abordeaza ziua cu simtul umorului.

Horoscopul zilei Vărsător (21 ianuarie – 19 februarie)

O intalnire publica de vreun fel te poate atrage pe tine si familia pe seara. Poate ca aranjezi sa va vedeti si cu prieteni acolo. Te poti simti bine doar pentru ca ai iesit cu cei pe care ii iubesti dar poti fi si obosit la finele zilei. Asigura-te ca te intaresti cu mancare hranitoare peste zi. Ai grija de tine ca sa te poti distra pe cinste.

