Anul 2023 ne-a pus în fața unor provocări care ne-au ajutat să creștem și să ne definim identitatea propriilor persoane, iar primăvara 2024 pare să amplifice aceste teme esențiale ale autodesăvârșirii și perfecționării, oferindu-ne posibilitatea de a ne concentra și pe iubirea de sine, subliniind astfel importanța valorizării și aprecierii de sine.

Astrologii preconizează că primăvara 2024 va fi un moment propice pentru a ne conecta cu propria noastră esență, pentru a ne regăsi echilibrul interior și pentru a cultiva o relație mai profundă și mai iubitoare cu noi înșine. Eforturile noastre de auto-descoperire și auto-realizare vor fi sprijinite de influențele astrale ale acestui sezon, care vor stimula autocunoașterea și autocuratirea, invitându-ne să ne contemplăm propriile calități și defecte și să ne acceptăm așa cum suntem. Prin integrarea iubirii de sine în parcursul nostru de creștere și deveniră, primăvara 2024 poate deveni un moment de transformare profundă și de regăsire a echilibrului interior.

Ce are pregătit special pentru tine horoscopul primăverii 2024

Începem cu luna martie, ce deprinde un ton serios, necesar după toată vâltoarea emoțională profundă a primelor două luni de iarnă 2024. Ambiția scânteiază și astrele ne amintesc că trebuie să muncim din greu dacă vrem să ne transformăm visele în realitate. Vibrația devine și mai puternică după Luna Nouă în Pești, de pe data de 10, ce aduce o triplă doză de energie pozitivă. Venus intră în Pești pe 11, astfel că dragostea pare a fi un basm, iar întâlnirea cu sufletele pereche se întrevede ca o geană de lumină la orizont.

Echinocțiul de primăvară de pe 20 martie seamănă cu o goană după aur, în care descoperi în sfârșit pepita victorioasă după atât de multe eforturi depuse. Pe 25 avem prima Eclipsă Lunară a anului, în Balanță, ce elimină din viața ta relațiile care nu îți mai servesc. Adio și credințelor limitative!

Cea mai intensă lună a primăverii e aprilie, ce resimte din plin vibrațiile transformaționale ale eclipselor, dar prinde și gustul retrogradului lui Mercur. Cultivă energii masculine, indiferent de gen, ca să poți pluti pe curenții Universului în acest sezon.

Te poți vindeca de ravagiile furiei în primul retrograd al lui Mercur din acest an (1-25 aprilie). Emoțiile negative pot fi procesate acum, deși uneori vei resimți frustrare în acest demers.

Eclipsa solară și Luna Nouă de pe 8 aprilie deschid (și închid) uși pentru toate zodiile, aducând în atenție teme care vor fi relevante pentru tot restul anului.

Pe 20, Jupiter se situează în conjuncție cu Uranus în Taur, un fenomen extrem de rar ce va ajuta unele zodii (Taur, Gemeni, Leu și Balanță) să acceseze puterea personală și să se îmbete cu simțul libertății desăvârșite.

Luna Plină în Scorpion, de pe 23, estompează barierele spre regenerare și transformare profundă, dar numai dacă semnele au curaj să se afunde în interior.

Ultima lună de primăvară are în sfârșit vibrații mai calde, pământești, mai ales datorită afluenței de planete în Taur. E un prilej bun să călătorești, să faci drumeții și să petreci timp în natură.

Pe 2 mai, Pluto își începe retrogradul în Vărsător (până pe 1 octombrie), determinând zodiile să se implice în cauze ale comunității dragi sufletului lor. 18 mai a fost decretată de astrologi „ziua miracolelor”, cu o aliniere rară între Jupiter și Uranus în Taur. Pe 20 mai, Soarele intră în Gemeni și sociabilitatea devine preocuparea principală. Suntem cu gândul la distracțiile verii.

Luna Plină în Săgetător de pe 23 e o binemeritată pauză de la seriozitate, ajutând semnele să dobândească o perspectivă de ansamblu mai deschisă și mai optimistă. Pe 25 Jupiter intră în Gemeni, iar comunicarea dobândește susținere celestă: acum este timpul să începi să scrii în jurnal sau să lansezi acea carte!

Ce predicții are horoscopul primăverii 2024 în funcție de zodie

BERBEC

Relațiile sunt în centrul atenției pe toată perioada anului 2024, dar mai presus de toate în prima jumătate a anului. Te simți senzual/ă, incitant/ă, dar aceste trăsături, deși te transformă într-o apariție magnetică, te pot face și mai posesiv/ă ca niciodată. Echinocțiul de primăvară trezește muzele care îți susură la ureche, așa că e un moment bun să te apuci de un proiect creativ. Crede cu înflăcărare în ideile tale, fii mai sălbatic/ă și mai dominant/ă ca niciodată. Primăvara te place așa cum ești! Un alt moment special e conexiunea dintre Jupiter și Neptun de pe 23 mai, care te poate determina să te afunzi în nostalgie și să te simți dependent/ă de prieteni. Poți suferi profund dacă își amână planurile sau renunță de tot la ele.

TAUR

Cu Jupiter în semnul tău pentru o bună parte din primăvara 2024, ai noroc „gârlă”. Acesta se manifestă mai ales în viața sentimentală, domeniu destul de ocolit în ultimii ani. Să te căsătorești, să decizi să faci un copil sau să îți găsești sufletul pereche sunt „specialitățile” primăverii. Pe de altă parte, echinocțiul de primăvară te poate apropia mai tare de familie; tânjești să petreci timp cu oamenii dragi și ce ocazie mai bună decât o noapte cu jocuri de societate? Un alt moment definitoriu este rara aliniere dintre Jupiter și Uranus în semnul tău, de pe 20 aprilie. O idee care fusese pusă pe „stand-by” redevine de actualitate, iar dacă ai curajul de a păși în lumină și îți cizelezi apariția publică, o să te cimenteze ca un expert în domeniul tău. Poți fi recipientul unei promovări sau al unei măriri de salariu.

GEMENI

Să știi că 2024 este, conform astrologilor, unul dintre cei mai buni ani ai tăi din ultima decadă. Totuși, horoscopul primăverii e mai degrabă lent, dedicat reflecției și gândirii. Meditează la care sunt adevăratele tale nevoi și așteptări. Echinocțiul te surprinde cu un mare chef de discuții după atâta stagnare: dorești să vorbești cu toți despre orice, dar nu îți ocupa timpul numai cu conversații cu amicii, ci profită și că Universul a dat drumul unui debit briliant de idei. Un vision board pe Pinterest e recomandat acum. Mutarea lui Jupiter în semnul tău (25 mai) aduce la viață personalitatea ta solară și farmecul magnetic, ce vor atrage oamenii din jur ca pe muște spre persoana ta! Rămâi ancorat/ă în prezent!

RAC

Te axezi în continuare pe relații în primăvara 2024, un motto pentru zodia ta, dar există unele puncte de care să ții cont. În primul rând, „curăță” sfera sentimentală de orice legătură îți face mai mult rău decât bine cu ocazia Lunii Pline și a Eclipsei de Lună de pe 25 martie, în Balanță. Cu câteva zile înainte, Echinocțiul te învăța să te folosești de conexiunile pe care le ai ca să ai parte de profit economic. Învață să investești de la un amic, cere unui coleg să te ajute cu un contact profesional sau „scaldă-te” în susținerea familiei. Odată ce Jupiter intră în Gemeni, o să simți nevoia să te retragi în cochilia ta ca să te îngrijești de nevoile intime. Scrisul în jurnal, meditația, yoga și plimbările îți tonifică trupul și îți hrănesc spiritul.

LEU

Îți place să te afli în lumina reflectoarelor, dar ar fi cu siguranță greșit să credem că te situezi acolo numai din dragoste superficială de strălucire. Sperăm că nu crede nimeni așa despre tine, căci mai valabilă e ideea că preiei inițiativa fiindcă ești capabil/ă să conduci și să dai un exemplu bun, așa cum o demonstrează din plin echinocțiul de primăvară, când poți vâna cu succes o poziție de lider. Pe 20 aprilie, rara conjuncție dintre Uranus și Jupiter poate duce la un avans financiar. La finalul horoscopului primăverii 2024, pe 2 iunie, o conexiune între Pluto și Jupiter te poate determina să joci rolul lui Cupidon pentru cineva apropiat sau să dai tu totul pentru a face „casă” cu unul dintre interesele amoroase.

FECIOARĂ

Începi să înveți să te mai relaxezi și să nu mai muncești până nici nu mai știi cum te cheamă. E mesajul pe care ți-l oferă cu grație Luna Nouă în Pești de pe 10 martie, în vreme ce Luna Plină în Săgetător de pe 23 mai îți dăruiește o perspectivă mai generoasă și mai amplă asupra vieții. Echinocțiul de primăvară completează aceste aspecte, arătându-ți că, uneori, pentru a triumfa, ai nevoie de ajutorul celor dragi. Universul îți oferă acum mesaje importante prin intermediul viselor, notează-le într-un jurnal și decodează-le mai târziu. Pe 23 mai are loc și o conexiune interesantă între Jupiter și Neptun care poate să aducă la lumină dorința de a îmbunătăți mediul în care trăiești. Ai planuri mari, dar poate exista la un moment dat o diminuare drastică a energiei.

BALANȚĂ

Un an inovator pentru o Balanță inteligentă, vă rog! Totul începe cu echinocțiul de primăvară, când simți nevoia să petreci timp cu oameni la fel de deștepți ca tine, scrie DivaHair. În mod normal, zodia ta dă prioritate relațiilor amoroase, dar acum înțelegi că cele platonice, care au un profil ridicat de sincronicitate, te pot ajuta să evoluezi mai mult. Poți să îți desăvârșești și abilitățile tehnologice. Eclipsa în semnul tău de pe 25 martie e vârful de lance al horoscopului primăverii 2024, excluzând din viața ta o legătură care nu îți pria. Pe 25 mai, Jupiter în Gemeni te provoacă să călătorești sau să explorezi un nou subiect. O carte, un film sau un podcast îți pot schimba așa cum nu te-ai fi așteptat viziunea despre viață.

SCORPION

Te așteaptă una dintre cele mai entuziasmante primăveri din viața ta. Ai hibernat până acum, urmează transformare după transformare. Viața amoroasă e stimulată de mutarea lui Venus în Pești (11 martie), iar dacă ai curaj să plonjezi în interior, vei primi un răspuns magistral de la subconștient la frământările tale în timpul Lunii Pline în zodia ta (23 aprilie). Echinocțiul de primăvară te ajută enorm în carieră, și vei dori fie să avansezi la locul de muncă, fie să urci treptele propriei afaceri, devenind unicul tău șef. Știi de minune ce faci, numai nu uita că și creierul are nevoie de odihnă după atâtea strategii. Pe 25 mai, Jupiter îți arată cum să redefinești relația cu banii. Poți să înveți să investești sau să corectezi o greșeală financiară gravă din trecut.

SĂGETĂTOR

Ai tot ce îți trebuie în horoscopul primăverii 2024! Luna Nouă în Pești și mutarea lui Venus în această zodie, de pe 10 și 11 martie, pot stârni în primul rând confuzie, „îmblânzită” de o repriză de meditație, dar și întâlnirea cu sufletul pereche odată ce mintea se limpezește. Echinocțiul de primăvară te face și mai fericit/ă pentru că prilejuiește o călătorie; nu lâncezi la soare, însă, oricâtă nevoie ai avea de vitamina D, caută să înveți mai mult despre cultura, gastronomia sau societatea locală. Pe 23 mai se produce atât o Lună Plină în semnul tău, dar și o „întâlnire” fabuloasă dintre Neptun și Jupiter. Primul eveniment te determină să vezi numai jumătatea plină a paharului, iar celălalt te face mai atașat/ă de casă. E un sentiment nou pentru aventurierul zodiacului, dar să pui pe hârtie planuri de renovare te va stimula acum!

CAPRICORN

Simți că o relație nu te mai împlinești? Poate că e timpul să spui „bye-bye”, și nu te teme, Eclipsa de Lună în Balanță te va susține în acest sens pe 25 martie. În cărți poate fi și găsirea sufletului pereche. Ești un fel „lup singuratic”, dar să știi că echinocțiul de primăvară vrea să te învețe valorile colaborării. Oamenii vor dori să fie partenerii tăi, căci știi să îți impui ideile și să îți evidențiezi harurile. Tot acum, e bine să cultivi metode de reducere a stresului și să îți revigorezi spațiul mental prin practici precum înotul, sauna sau exercițiile de stretching. Pe 20 aprilie suntem binecuvântați de astre cu o conexiune rară între Jupiter și Uranus, datorită căreia dobândești curajul de a face o schimbare în comunitatea ta. Să strângi fonduri, să donezi sau să faci voluntariat sunt activitățile ce îți înalță sufletul acum.

VĂRSĂTOR

E un an wow pentru tine, mai ales că transformatorul Pluto, care s-a mutat în zodia ta, are planuri mari. Schimbarea poate fi însă incomodă, mai ales că te determină să îți pui la îndoială multe credințe și valori. Echinocțiul de primăvară îți amintește că și tu, cea mai complexă zodie, poți avea pe cineva care să te înțeleagă. Mai distanțează-te puțin de lumea ideilor revoluționare și petrece timp cu cei care te iubesc. Dacă ai invita la prânz o cunoștință recentă? O rară aliniere între Jupiter și Uranus, pe 20 aprilie, aduce neașteptatul în viața ta, sub forma unor probleme la care nici cu gândul nu ai gândit, dar pe care le poți soluționa cu o abordare creativă. Pe 2 mai, Pluto își începe retrogradul în semnul tău, insuflându-ți dorința de a face acea schimbare pe care ai digerat-o mult în comunitate.

PEȘTI

Se anunță un an „solid” pentru tine cu prezența lui Saturn, orice ar însemna acest lucru. Ești încurajat/ă să lucrezi la un vis, dar cu înțelepciune: fă mai puține, nu mai multe, în vremea Lunii Noi în semnul tău, de pe 10 martie, iar atunci când Venus îți accesează zodia, crede că poți întâlni iubirea vieții tale dacă te deschizi. Pe 20 martie, echinocțiul de primăvară îți arată nu numai cum să fii mai creativ/ă, dar și mai organizat/ă prin implementarea unor obiceiuri pozitive. Acum e timpul să faci curat lună și să scapi de orice obiect îți prisosește. Să știi că ești unul dintre așii zodiacului la a crea legături, iar forța contactelor tale profesionale te va propulsa departe pe 23 mai, odată cu Luna Plină în Săgetător. Pe 25 mai, intrarea lui Jupiter în Gemeni te convinge să accepți sfaturi de la cei dragi, ce te pot ajuta enorm pe plan profesional: sunt sistemul tău de suport!

