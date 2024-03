Astfel, horoscopul chinezesc pentru săptămâna viitoare indică oportunități de creștere personală și profesională pentru multe zodii, cu condiția să acționeze în armonie cu energia benefică a Dragonului de Lemn. Fii deschis la schimbare, fii pregătit să îți asumi riscuri și să îți folosești înțelepciunea pentru a profita la maximum de această perioadă plină de putere și motivație.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Pentru nativii zodiei, saptamana aceasta au o tema de analiza: uneori cand lumea pare ca este in continua miscare, trebuie sa te opresti, sa stai si sa afli ce se intampla cu adevarat. Daca vor continua sa se tot grabeasca ca sa faca totul perfect, incalceala va creste. Dupa mijlocul saptamanii, acestia ar trebui sa accepte ajutor cand le este oferit si sa permita oamenilor din jur sa spuna ce au pe suflet si sa se exprime si ei la randul lor.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Pentru nativii zodiei, este foarte important ca intreaga saptamana sa aiba atentia spre ce rostesc si sa gandeasca de doua ori inainte de a deschide gura. Cineva apropiat lor are nevoie de sustinere si nu de critica sau iritare. Poate fi o saptamana buna pentru economii sau un deal sau mai multe din care sa scoata bani. Dupa mijlocul saptamanii, trebuie sa dea dovada de tact intr-o relatie apropiata dar totodata si sa spuna adevarul, dar cu delicatete. Weekendul va fi mult mai pasnic si chiar bun pentru toata lumea.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Pentru nativii zodiei, in aceasta saptamana este bine sa fie deschisi si sa isi manifeste disponibilitatea daca cineva apropiat le cere ajutor sau asistenta. Chiar daca sunt acolo pentru acea persoana, sa nu iti neglijeze nevoile, datoriile si responsabilitatile. Imediat ce incepe saptamana, acestia vor fi ocupati cu treburile de munca si cu sarcinile de acasa. Sa se astepte la calatorii suplimentare si la zile mai lungi de munca. Si in weekend ei vor avea multe de facut dar vor fi face multe pentru ca sunt muncitori si eficienti.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Pentru nativii zodiei saptamana aduce vesti pline de entuziasm din zona muncii sau de la un prieten sau din familie. Multi dintre ei sunt in procesul de a-si schimba viata : fie ca isi ajusteaza dieta, fie ca incep un nou program de fitness fie cauta un nou job. Aceste schimbari sunt toate pentru bine, asa ca le este indicat sa nu dea inapoi si sa revina la vechile obiceiuri negative anterioare. Vor fi foarte bucurosi de rezultatele alese daca sunt consecventi si echilibrati. Weekendul va fi plin de distractie.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Pentru nativii zodiei se prefigureaza o saptamana interesanta, dar este important sa nu aplece urechea la barfe, zvonuri si scandaluri. Unii vor incepe sa simta vantul schimbarii pe la munca. Li se cere sa mearga cu valul si vor avea beneficii chiar daca la inceput nu vor fi foarte increzatori in ce se intampla. Dupa mijlocul saptamanii, ei vor avea nevoie sa fie in forma cea mai buna ca sa poata face bine tot ce au de facut. Weekendul lor va fi si romantic dar si social, in functie de ce vor dori ca prioritate.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Esti suficient de intelept incat sa iti diminuezi asteptarile inalte atunci cand vezi ca eficienta iti scade. Esti totusi pe un varf miercuri si iei cele mai bune decizii financiare. Evita sa incepi orice relatie romantica saptamana aceasta. Evenimente externe si diversi oameni iti strica starea pe Joi. Asteapta-te sa intalnesti indecizia altora. Poti avea un conflict sau o tensiune daca nu permiti timp de calitate cu cei dragi in weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Poti crea conexiuni neobisnuite si poti rupe rutina uzuala saptamana aceasta. Fa tot ce poti sa iti clarifici situatia financiara. Miercuri este un timp bun sa stralucesti in orice activitate de grup. O forma foarte frumoasa de iubire non-egoista apare spre finele saptamanii. A venit vremea sa abandonezi dureri vechi. Vei primi o mare recompensa spre weekend cand vei ajuta la implinirea nevoilor sau dorintelor altora.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Mai reflecta asupra deciziilor tale de a evita sa dai sfaturi. Uneori chiar sunt necesare, mai ales la inceputul saptamanii. Fii un cheltuitor chibzuit atunci cand chilipirurile sau investitiile par a fi profitabile dar de fapt nu sunt. Cei singuri isi doresc sa fie mai sociali dar inima doreste o perioada de izolare si este in regula. Pe vineri fii prudent pentru ca te lasi usor impresionat de oricine pe care intalnesti. Esti popular in weekend iar cuplurile descopera ca ceea ce parea complicat este simplu.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Te poti simti si mai independent si deschis spre oameni decat de regula la inceputul saptamanii. Personalitatea ta vivace si sigura pe sine te face un favorit oriunde mergi. Plaseaza reparatiile mecanice si deciziile financiare in topul listei de facut. Tine minte, poti obtine mai mult muncind in cooperare cu altii decat singur. Situatiile confuze vor fi intelese usor pe vineri. Evita tendinta de a cere solutii imediate Sambata. Weekendul iti aduce o energie ridicata pe care este cel mai bine sa o folosesti pentru confruntari fizice.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

La inceputul saptamanii, fii atent si prudent in fata actiunilor pripite cauzate de felul tau natural suspicios. Fii alert in fata tendintei de a sari la concluzii sau de a avea o reactie negativa in fata unui comentariu inofensiv. Sorteaza facturi si analizeaza-ti finantele marti. Este o saptamana cu o energie puternica. Dragostea pluteste in aer si Joi este o zi norocoasa pentru amor sau o intalnire romantica. Orice tip de negociere ar trebui sa functioneze in favoarea ta vineri. Urmeaza-ti inima in weekend. Duminica este o zi excelenta pentru activitati in exterior.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Un mediu agitat te determina sa cauti un loc linistit doar pentru tine. Joi este cea mai norocoasa si productiva zi a saptamanii. Separa valorile financiare de investitiile fara valoare pe miercuri. Te poti intalni cu o persoana senzuala si pasionala ce cauta ce cauti si tu. In weekend te dedici doar relatiilor benefice pentru inima, scrie SfatulParintilor. Daca te-ai certat cu cineva, va veti impaca, desi aparent nu crezi sau nu vrei dar dupa aceea energia impacarii te va face sa te simti ca in Rai.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Factorii de decizie pun frana vitezei si creativitatii tale in aceasta saptamana. Pentru tine acum, doar cerul este limita pana vineri. Vei cauta cu insistenta, vei gasi cu bucurie si apoi te poti razgandi cu privire la o persoana pe care o vei intalni saptamana aceasta. Joi risti sa spulberi tot farmecul unei relatii punand intrebari incomode prea devreme. Pastreaza-ti timp pentru iubire sambata. Cuplurile sunt pline de pasiune si cuvintele nu mai sunt necesare atunci cand sunt urmate inimile.

