Îți place să fugi de responsabilități, însă cei din jur nu vor mai tolera un astfel de comportament. Drept urmare, îți vor cere să faci o schimbare cât mai repede.

Leu

Planurile tale îți vor fi date peste cap pe ultima sută de metri. Deși credeai că te vei relaxa acasă zilele acestea, cineva îți va cere să îl însoțești la drum lung.

Fecioară

Te preocupă mai mult ca niciodată starea ta de sănătate. În ultima vreme nu te-ai simțit deloc bine, așa că iei în calcul o programare la medic.

Balanță

Începutul lunii îți scoate în cale o oportunitate de neratat. Acum este momentul ideal de a-ți depăși una dintre cele mai mari frici și de a face primii pași spre domeniul mult visat.

Scorpion

Un prieten bun are nevoie de ajutorul tău. Chiar dacă ai programul deja încărcat și te simți copleșit de toate atribuțiile, nu ai cum să îl refuzi.

Săgetător

De obicei, nu ești o persoană conflictuală, însă simți că de data asta, cineva îți face o mare nedreptate. Renunți la orice fel de diplomație și alegi să spui tot ce te deranjează.

Capricorn

Nu stai deloc bine la capitolul răbdare și tinzi să îți verși nervii asupra celor din jur. S-ar putea să regreți mai târziu unele vorbe pe care le-ai spus acum.

Vărsător

Urmează un nou capitol în viața ta. Luna noiembrie îți va scoate în cale oportunități profesionale, ceea ce înseamnă că acum este momentul oportun să îți schimbi locul de muncă.

Pești

Prima zi a lunii noiembrie îți aduce vești bune. Unul dintre proiectele la care ai muncit din greu a primit undă verde. Astfel, în curând, vei putea să te bucuri din plin de roadele muncii tale.