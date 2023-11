Horoscopul de weekend 24-26 noiembrie 2023 este marcat de un tranzit important al planetei Marte către Săgetător, semnul optimist și aventuros. Această configurație astrală aduce o doză suplimentară de curaj și dorința de a explora lumea din jur.

Având în vedere și prezența Soarelui în această zodie, acest weekend este momentul propice pentru a ieși din zona ta de confort, a te deschide în interacțiunile sociale și a te implica în conversații profunde și interesante. Fii pregătit pentru o atmosferă plină de entuziasm și creativitate și profită din plin de energia astrală a acestui weekend promițător.

HOROSCOP relații. Zodiile care nu acceptă să fie criticate

Horoscop weekend. BERBEC

Aceasta este inca o saptamana ce are pentru tine promisiuni mari daca dai drumul bataliilor de ego si te indrepti cu emotii de iubire spre oamenii care nu iti iau din energie fata de altii. Unele situatii pot fi prevenite daca setezi granite ferme spre altii si spre lumea exterioara si astfel vei vedea rolul tau clar in ochii celor pe care ii iubesti. Nevoia de a rupe un ciclu va reveni iar tu reusesti sa iti pui energia in lucrurile bune pentru tine. Esti constient de timpul necesar de a aduce la viata idei si planuri. Bucura-te de moment in loc sa fii afectat de cuvintele altora.

Horoscop weekend. TAUR

Stiai ca cea mai scumpa branza din lume este facuta din lapte de magarita ? Atunci cand te gandesti la ce doresc oamenii sa incerce si sa faca, ai putea fi uimit de gama ta mare de dorinte si pofte si poti realiza ca nu ai avut de fapt niciodata asa de multe nevoi de la bun inceput. Sincronizeaza-ti adevarata modestie cu talentele ca sa te mentii in echilibrul necesar. Fii constient de valoarea ta si ramai inspirat indiferent ce gandesc altii. Nu este momentul sa te compari cu nimeni, cu dorintele altora, cu actiunile altora, cu realizarile altora, dar iti este de folos sa iti vezi adevarata pozitie in lumea din jurul tau.

Horoscop weekend. GEMENI

In aceasta weekend, Marte intra in Sagetator, deci esti in perioada in care ai noi sanse de a pune baze pentru eforturi care sa se simta in regula, dupa ce contempli experientele din trecut. Unele greseli nu vor mai fi repetate niciodata si tu esti constient ca a sosit momentul sa recunosti demonii si sa lasi in urma pentru totdeauna aspecte demult terminate. Intoarce-te spre tine insuti, gandeste-te la corpul tau, impamanteaza-te si ramai in contact cu toate acele lucruri care iti fac existenta realista si frumoasa. Ai nevoie sa fii foarte bine la trup si sa fii in forma pentru tot ce vrei sa realizezi.

Top 5 cele mai sexy cupluri din zodiac - Află dacă te numeri printre ele

Horoscop weekend. RAC

Acestea sunt unele din acele zile in care alti oameni par sa se afle in mai multa claritate decat esti tu, dar daca privesti cu mai multa atentie, vei vedea ca lucrurile sunt mai profunde decat par la prima vedere. Ai sansa sa intorci orice in favoarea ta, sa faci orice mai bine si sa aduci pace in relatiile care au fost batucite si intoarse de pe o parte pe alta. Este timpul sa lasi frica deoparte si sa pasesti in rolul pe care l-ai primit, inspirand pe altii sa iubeasca si sa fie aproape de cei de care le pasa. Multe vei realiza daca pur si simplu te lasi in fluxul felului tau altruist de a fi si sa fii constient de talentele tale adanci.

Horoscop weekend. LEU

In aceasta saptamana, energia ti s-a reintors la cote ridicate si ai tendinta sa te indrepti spre mai multe aspecte in acelasi timp acum. Din fericire pentru tine, un punct forte al tau este capacitatea de a face multe sarcini in acelasi timp si nu este nimic ce nu poti realiza daca te focusezi bine pe drumul respectiv. A trecut timpul de a te reintoarce la aspecte din trecut si de a curata resturile ce te-au ranit candva. Indreapta-te acum spre prietenii si idealuri care te-au inspirat mereu sa mergi inainte spre un viitor mai luminos si mai plin de impliniri.

Horoscop weekend. FECIOARA

Inceputul unui nou ciclu cum este acum, te muta cu siguranta intr-o noua directie si daca pui o fundatie solida, totul se va aseza excelent la locul sau. Este timp si spatiu acum sa faci tot ce se simte bine pentru tine si sa te gandesti la ambitia care te-a adus pana aici si unde te impinge mai departe. Cand te gandesti la alegerile ce te-ar satisface cu adevarat, vei vedea ca nimic nu are de ce sa mearga rau daca iti urmezi cu adevarat intuitia si intentia din suflet. Este momentul potrivit sa asculti chemarea sufletului si sa te misti unde te duce el, fara retineri.

Horoscop weekend. BALANTA

Esti pe cale sa recunosti potentialul real al anumitor situatii la locul de munca si vei simti nevoia sa te implici si comiti in obiective ambitioase ca sa iti satisfaci dorintele. Viata nu asteapta dupa tine, asta e un adevar, dar nici nu trebuie sa te impingi spre limite prea mari, pierzand din vedere cat de importanta este relaxarea si odihna. Exista riscul ca unele secrete sa iti iasa la lumina. Nu vorbi prea mult, dar da mai departe doar mesajele pe care le simti ca trebuie sa ajunga mai departe cu un scop anume.

Cele 5 zodii norocoase care vor atrage banii în 2024. Se vor trezi că li se deschid drumurile în orice acțiune financiară

Horoscop weekend. SCORPION

Unele din activitatile de rutina pe care le faci sunt foarte diferite fata de ce practica alti oameni si daca imparti spatiul de acasa sau de la munca cu prea multi insi, poti avea o dificultate sa te potrivesti sau sa gasiti un numitor comun. Da drumul nevoii de control legat de ce se intampla in jurul tau si gandeste-te doar la alegerile potrivite pentru sufletul si trupul tau. Te-ai simti mult mai bine daca nu ar fi atata critica si negativitate in jur. Nu le lua personal si accepta faptul ca doar tu esti cel ce trebuie sa ai grija de tine ca altii sa vada adevarata ta valoare si lumina.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Lumea ta emotionala este indreptata spre alti oameni si spre armonia relatiilor pe care doresti sa le construiesti. Desi pare imposibil sa obtii punctul de tact si echilibru absolut, vei avea ocazia de a intocarce lucrurile spre beneficiul tau si sa le faci functionale si pe deplin satisfacatoare emotional daca ramai sincer fata de nevoile tale autentice. Aceste zile poarta mesaje importante pentru tine. Esti capabil sa te schimbi intre mai multe lumi si te poti transforma intr-un purtator al pacii imediat dar doar daca pui deoparte egoul si iti accepti rolul pentru ce este el.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Ascutimea mintii ti se intoarce. Oportunitatile sunt aici ca sa fie folosite si tu esti constient ca de tine depinde sa iti determini obiectivele, sa faci planuri solide de care sa te tii si sa mergi mai departe intr-o maniera care sa iti ofere spatiu sa cresti in felul in care doresti. Cariera se dezvolta si aspectele profesionale iau o turnura spre mai bine, in sfarsit. Foloseste acest moment ca sa stralucesti. Tot ce ai invatat si reasezat in mintea ta in ultimul timp va incepe sa fie de folos. Tu stii ca lectiile invatate sunt aici ca sa nu le uiti. Nimic nu iti va sta in cale daca iti setezi o destinatie clara. Foloseste aceste zile ca sa capeti, in liniste, claritate.

Horoscop weekend. VARSATOR

Desi de-a lungul timpului, munca ta perseverenta a fost, poate, subiectul unor glume si ironii ale altora, tu esti perfect constient ca ea este ceva de care nu ar trebui sa se rada si tot ce ai nevoie este de timp sa te comiti pe aspectele importante care sa te tina ocupat si structurat in saptamanile ce urmeaza. Schimbarile pe care esti pe cale sa le faci sunt adanci si in acord cu personalitatea ta. Nu sari in afara sistemului din care faci parte, pentru ca este evident atat ca simti nevoia sa faci parte din el dar chiar ai un rol important intr-o imagine mult mai mare si de folos.

Horoscop weekend. PESTI

Esti sustinut de oamenii potriviti si vei vedea ca timpul iti va da raspunsurile pe care le cauti acum. Pana la weekend, deja o buna parte din treaba este facuta si vei fi eliberat sa termini si iesi dintr-o situatie ce te-a stresat de ceva vreme. Energic si focusat cu adevarat, vei intelege care este pretul platit ca sa faci ca lucrurile sa se intample. Aspectele de respect de sine se aseaza in sfarsit asa cum trebuie. Nu lua nicio critica la nivel personal si incearca sa o folosesti mai bine pentru cresterea ta, separand proiectiile altora de aspectele care au legatura cu tine cu adevarat.

Horoscopul lunii DECEMBRIE 2023. Mișcări majore de trupe pe harta astrală. Trei zodii își împlinesc visele, patru zodii la răscruce de drumuri