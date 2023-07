Horoscopul anunță un sfârșit de saptamana agitat. Planeta iubirii, Venus, intra in retrograd in zodia pasionala a Leului, in aceeasi zi cu Soarele care se muta in propriul sau domiciliu, in Leu. In plus, ultima zi a saptamanii marcheaza trecerea planetei vindecatoare Chiron in retrograd. Este momentul sa ne ocupam de trecutul care ne afecteaza in prezent si sa inchidem vechile rani nevindecate.

Horoscop weekend. BERBEC

Caminul in care stai joaca un rol important in weekendul tau pentru ca il privesti drept locul de suflet in care te poti retrage sa iti consumi o poveste de amor, fie ea noua fie in cursul de derulare. Vrei sa iti infrumusetezi spatiul si bine faci pentru ca va avea un efect de sustinere a relatiei de dragoste. Astfel, vei fi dornic si activ in a face curatenie perfecta, in a redecora sau arunca ce nu iti mai trebuie. Fa tot ce te inspira pentru ca poti initia in mediul de acasa un pas pozitiv intr-o relatie semnificativa pentru inima ta.

Horoscop weekend. TAUR

Nu te da inapoi de la a-ti folosi cuvintele in acest weekend cu scopul consolidarii unei povesti de amor. Rosteste ce simti, rosteste ce te deranjeaza, curata aerul de neclaritati si greutati care iti frustreaza inima. O abordare sensibila cu persoana pe care o iubesti dar si o disponibilitate sa ii asculti si povestea sa, punctul sau de vedere, face ca totul sa fie mai usor in a stabili noi aranjamente. Se anunta si perspective financiare bune pentru relatia de cuplu, din care amandoi aveti de castigat, macar si pentru ca puteti merge in locuri frumoase si cumpara lucruri care va incanta.

Horoscop weekend. GEMENI

Cu punctul de destin care se afla acum in sectorul tau social dar si cu Luna in activul si sociabilul Leu, cosmosul te incurajeaza, ba chiar te impinge in fata, sa iesi intre oameni si sa te conectezi cu prietenii actuali si cei noi. Este cel mai bun lucru pe care il poti face pentru tine acum si este absolut suficient ca sa fii bine si implinit sufleteste. Cauti o noua iubire ? Si aceste zile sunt benefice sa ai parte de o atractie spontana cu cineva interesant. Insa nu forta ritmul, doar curgi cu fluxul vietii si lasa sa infloreasca natural orice e menit sa infloreasca.

Horoscop weekend. RAC

Cand emotiile te depasesc, te poti indrepta pentru sustinere oricand spre partener. Vei gasi pace interioara sub influenta lui. Daca simti nevoia puternica sa iti hranesti mintea si spiritul, petrece mai mult timp in casa. Inconjoara-te cu oameni pozitivi. Daca esti singur si viata ti se pare searbada si plictisitoare, bazeaza-te pe prietenii apropiati pentru putina aventura.

Horoscop weekend. LEU

Va trebui sa alegi spre ce evenimente te indrepti in acest weekend. Prioritatea principala iti va fi timp de calitate cu persoana iubita. Pune timp si atentie doar spre ce iti aduce implinire. Comunicarea va fi puternica si eficienta. Daca esti inca singur, intuitia iti va fi mai puternica in acest weekend, gratie influentelor astrale. Ai de ascultat cu atentie vocea interioara si vei gasi oportunitati in departamentul iubirii.

Horoscop weekend. FECIOARĂ

Daca nu ai inca planuri pentru weekend, fii spontan si fa primul lucru ce iti trece prin minte. Uita sa faci planuri, tot ce ai nevoie este sa te bucuri de fiecare moment. Da drumul momentelor plictisitoare si condimenteaza putin lucrurile in viata ta. Luna te indeamna sa iesi mai mult in exterior si sa fii in contact cu natura, scrie Sfatul Părinților. Sentimentul de pace interioara iti va restabili energia pozitiva sufleteasca. Ai puterea sa implinesti orice idee gandesti.

Horoscop weekend. BALANȚĂ

Ai asa de multe lucruri placute de facut pentru tine in weekend, deci fa-ti planuri din timp. Un sens de a fi impreuna va umple aerul tau. Inainte de a se termina saptamana, petrece si putin timp singur in liniste sufleteasca pentru a-ti hrani spiritul. Daca esti inca singur, cautarea ta pentru iubire are sanse bune sa dea rezultate satisfacatoare in acest weekend. Cineva special va face un pas spre tine si va incerca sa iti capteze atentia.

Horoscop weekend. SCORPION

Fii pe faza intrucat weekendul poate sa aduca provocari in relatia de cuplu. Tine minte sa actionati ca o echipa si focuseaza-te sa treceti impreuna prin orice. Luna te ajuta sa restaurezi armonia, cu calm si detasare. Exista ceva din viitor pentru care amandoi vibrati la unison. Orice construiti in acea directie va va uni si va va intensifica dragostea. Speranta, aprecierea si recunostinta – iata emotii de care vei avea parte dar pe care e nevoie sa le cultivi si tu.

Horoscop weekend. SĂGETĂTOR

Productivitatea ta este ridicata si in weekend, deci vei face multe activitati cu brio. Exista un sentiment de implinire pentru ceea ce esti si faci urmare a sprijinului astrelor. Asteapta-te asadar sa se amplifice rezultatele muncii tale sustinute. Te vei bucura de timp in cuplu si cu prieteni comuni care iti va prinde bine, mai ales ca de luni o iei de la capat.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Ai de luat deciziile cele mai bune si intelepte in relatia ta ca sa poti intretine aceasta stare. Universul te ajuta sa te bucuri de toate acele lucruri mici dar valoroase din viata ta, deci profita, descopera-le, retraieste-le. Daca esti singur, weekend-ul tau poate sa aduca un mix de urcusuri si coborasuri, insa per total iesi pe plus. Te vei bucura de o energie buna ce te ajuta sa fii detasat privind spre planurile tale de viitor care iti aduc zambetul pe buze.

Horoscop weekend. VĂRSĂTOR

Se anunta putina tensiune asupra ta in acest weekend. Este bine sa fii intelept cu privire la reactiile tale emotionale care pot fi acum amplificat. Fa compromisuri daca vrei sa asiguri sau sa restaurezi armonia. Atunci cand ai de vorbit cu partenerul, relaxeaza-te, respira adanc si focuseaza-te pe ce are mai bun aceasta persoana. Nu dai gres niciodata atunci cand ramai calm.

Horoscop weekend. PEȘTI

Ultimele zile sau chiar saptamani au fost epuizante pentru energia ta insa sunt momente in care vei vedea cum rabdarea si munca perseverenta iti aduc rezultatele dorite. Aceste zile iti readuc echilibrul si iti regasesti energia pierduta, iar principalul beneficiar este partenerul tau si relatia voastra. Implica-te in actiuni care iti hranesc sufletul si fii recunoscator ca ai un partener puternic alaturi.

