Horoscop de weekend BERBEC

Emotii extraordinare plutesc acum in jurul tau si in tine si ajung la suprafata ca sa fie recunoscute. Incearca sa separi modelele de familie din trecut si unele credinte negative pe care le ai in cap inainte sa sari la concluzii si sa iei decizii care sunt menite ca doar sa te tina cu frica in zona de confort in loc sa iti deschida inima spre lumea din afara si tot ce are ea de oferit, scrie Sfatul Parintilor. Fii curajos. Acum este unul din acele momente in care controlul va cadea si este minunat sa te abandonezi si sa vezi unde te duce destinul. De indata ce aduni tot ce ti se ofera, vei metaboliza ce se intampla mult mai repede decat credeai. Afirmatia weekendului pentru tine : Imi mentin inima deschisa ca sa simt calea de urmat.

Horoscop de weekend TAUR

Tine-ti secretele proprii si secretele altora in siguranta si usile se vor deschide cu conversatii de calitate si cu relatii menite sa iti dea un mesaj de descifrat. Nu e cazul sa vorbesti mai mult decat e nevoie. Modelele vechi dupa care ai trait vor avea sansa sa se transforme si vei pasi cu credinta, facand ceva nou si diferit. Ideile continua sa curga, avand mintea deschisa si setata sa primeasca si sa dea informatiile necesare. Intelegeri profesionale noi se vor dezvolta rapid si vei vedea in sfarsit cum totul se aseaza asa cum trebuie in puzzleul mare al vietii. Afirmatia weekendului pentru tine : Universul imi raspunde cu un zambet.

Horoscop de weekend GEMENI

Chiar daca acum este un moment energetic puternic in vietile multora din jurul tau, tu simti si dorest ca mai degraba sa petreci timp acasa zilele acestea decat sa fii implicat in activitatile tuturor. Alege pentru tine si nu lasa pe nimeni sa te impinga dincolo de ce simti ca este potrivit pentru tine. Exista un motiv pentru care tinzi sa uiti de nevoile tale dar acum ia decizia sa fii fericit si satisfacut. Ramai fidel propriei persoane, oricat de mare e presiunea din jur. Manipularea poate merge departe iar tu ai tendinta sa reactionezi cu empatie chiar si fata de cei care nu sunt sinceri. Afirmatia weekendului pentru tine : Eu fac ce simt ca e bine pentru mine.

Horoscop de weekend RAC

Zilele acestea actiunile tale pot parea haotice si prea intense ca sa fie urmate de cei apropiati tie. Din fericire, tu ai vointa de a urma pe cineva, respectand persoanele de-a lungul drumului si sa stii unde poti gasi lumina atunci cand cararea pe care ai decis sa te imbarci este intunecata. Tu ai puterea de a reusi dar uneori esti ghidat de impulsuri puternice ai putea sa sari o bariera fara sa iti respecti limitele. Zilele acestea ti se cere sa te calmezi, sa respiri si sa te intrebi daca esti pregatit pentru urmatorul pas. Afirmatia weekendului pentru tine : Eu respir.

Horoscop de weekend LEU

Cea mai limpede apa din lume este un lac in Noua Zeelanda unde vizibilitatea ajunge pana la 80 metri adancime. Si tu poti vedea acum mult mai clar in interiorul tau pentru ca anumite limitari si restrictii s-au ridicat pe masura ce lumea ta interioara s-a curatat si regenerat de la unele zdruncinaturi luate in trecut. Acum stii ca vezi lucrurile mult mai clar insa tot ai nevoie de ceva timp sa te ajustezi cu noua atmosfera menita sa te calauzeasca prin viata. Stii ca ai facut tot ce ai putut mai bine intr-o situatie iar asta trebuie sa iti stinga orice vinovatie toxica. Nu totul este doar responsabilitatea ta si regretul nu te va ajuta daca nu transformi totul intr-o alta lectie pe care ai avut-o de invatat si chiar ai invatat-o. Reflecta la asta in aceste zile. Afirmatia weekendului pentru tine : Eu invat de la viata.

Horoscop de weekend FECIOARĂ

Atins de emotii, vei putea simti nevoia de a schimba directia si de a face ceva semnificativ dar nou pentru viitorul tau. Partenerii pereche par sa te astepte dupa urmatorul colt de indata ce increderea este recastigata si atitudinea pozitiva in sfarsit este inapoi pe picioare sigure. Acum stii ca nu trebuie sa renunti niciodata la idealurile tale. Fii persoana care ai fost mereu menita sa fii, fii constient de fragilitatea egoului altor oameni si ca lumea lor emotionala este la fel de vulnerabila ca a ta. Vindeca relatiile care au consumat mult timp si energie in conflicte. Afirmatia weekendului pentru tine : Eu vad lumina din alti oameni.

Horoscop de weekend BALANȚĂ

Multe lucruri puternice pot fi spuse zilele acestea, dar asta nu inseamna nici ca trebuie sa te calci singur pe picioare, nici sa iti musti limba dar nici sa arunci o bomba in mijlocul unei conversatii. Ramai in contact cu informatia pe care doresti sa o spui si constientizeaza ce vrei si ce nu sa spui, in loc sa astepti si sa izbucnesti necontrolat cand altii se asteapta mai putin. Fii calm si deschis sa impartasesti ce simti si doar asa vei obtine un succes mai mare. Multe lucruri poti invata din momentele de tacere. Ramai pregatit si suficient de calm incat sa asculti de vocile din inima ta, in loc sa alegi sa urmezi doar ce transmite mintea. Tu ai puterea sa iti cureti si regenerezi lumea ta interioara si deci si pe cea exterioara. Afirmatia weekendului pentru tine : Eu dau drumul.

Horoscop de weekend SCORPION

Daca doar cateva lacuri din tara s-ar raspandi peste toata suprafata tarii, ar acoperi-o in totalitate cu apa si s-ar si depasi nivelul. Exact asa se va simti lumea ta emotionala acum, ca si cum tot ce ai pretuit de acolo din adancuri iese la suprafata ca sa acopere suprafata intregii tale existente. In aceste conditii, nu incerca sa iti controlezi sensibilitatea si reactiile fata de alti oameni, oricum este zadarnic. Nu te mai impotrivi la ce iese din tine. Sinceritatea este raspunsul si este timpul sa fii onest cu tine si sa iti auzi inima. Sunt unele lucruri pe care le-ai crezut din ce ti s-a spus cand erai mai mic sau tanar doar ca sa fii tinut in siguranta, insa ele au devenit invechite si au ajuns sa iti conduca ele viata. Debaraseaza-te de ele. Afirmatia weekendului pentru tine : Sunt pregatit pentru o noua viata plina de culoare.

Horoscop de weekend SĂGETĂTOR

Tu esti constient de persoana ce doresti sa devii si ai destule informatii din interiorul tau ca sa te tina mergand pe directia buna. Fa primul pas spre noul tau obiectiv, nu gandi in exces si impartaseste-ti vointa si actiunile doar cu cei ce iti ofera energia de a reusi in loc sa iti dea critici sau prea multe informatii care ti-ar domoli entuziasmul. Tine-ti impulsurile pentru tine si ajuta-i pe altii doar in scopul propriilor tale nevoi personale. Este timpul sa setezi granite clare si sa sustii doar pe cei care vor sa creasca avand calauzirea ta de ajutor. Afirmatia weekendului pentru Fecioara : Eu imi urmez obiectivele cu curaj

Horoscop de weekend CAPRICORN

Acestea sunt zile bune pentru tine sa socializezi, sa organizezi o intalnire macar virtuala si sa petreci timpul in compania unor buni prieteni care te fac sa razi. Multe idei noi pot iesi atunci cand faceti schimb de informatii si astfel vei fi inspirat de altii sa iti urmezi obiectivele care sunt la un nivel mai profund decat credeai. Stai departe de substante toxice, mancare toxica sau legaturi toxice care iti strica energia. Vei fi stapan pe situatie si impamantat daca alegi sa fii fidel adevarului tau si sa tii de idealurile si adevarul tau. Afirmatia weekendului pentru tine : Eu sunt in siguranta si sunt parte din lumea reala.

Horoscop de weekend VĂRSĂTOR

Emotiile iti pot fi prea puternice zilele acestea fie pe plan personal fie in lumea ta profesionala si nu vei fi in stare sa le controlezi asa cum vrei, oricat de mult ai incerca. Dar de ce sa nu le auzi ? Poate ca este momentul potrivit sa actionezi dupa inima ta in loc sa tot incerci sa o inchizi sau sa o faci sa mai astepte. Ganduri adanci de acum sunt pe cale sa te conduca spre libertate. Impartaseste-le doar cu cei care sunt gata sa actioneze si sa te urmeze in actiunile tale. Acum ai o sansa sa faci lucruri noi asa cum trebuie pentru viitor. Foloseste sansa cu intelepciune, inconjurat de oamenii potriviti. Afirmatia weekendului pentru tine : Emotiile mele sunt lumina care ma duce acasa.

Horoscop de weekend PEȘTI

Actiunile si curajul tau sunt cele care te ajuta sa vezi rezultatul final al ultimelor tale eforturi. Vei sari fara ezitare in confruntari in lumea ta sociala si cu oameni care nu ti-au vazut niciodata adevarul tau intern oricat de mult te-ai straduit sa ii faci sa te cunoasca cu adevarat si cate compromisuri ai facut ca sa le corespunzi. Clar, pozitia ta in lume se probeaza prin fapte. Vorbeste mai putin, cu exceptia momentelor in care esti in relatii intime care te sustin. Daca nu primesti destul suport pentru nevoile tale autentice si ale copilului interior, poate ca este momentul sa dai drumul oamenilor si relatiilor care te tin inlantuit intr-o minciuna. Gandeste-te la asta in aceste zile. Afirmatia weekendului pentru tine : Imi exprim deschis adevarul interior.