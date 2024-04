Îndrăgostiții vor simți apropierea și înțelegerea din partea partenerului, iar comunicarea va fi la ordinea zilei. Este un prilej excelent pentru a exprima cu sinceritate sentimentele noastre și a ne bucura de momentele romantice pe care le putem trăi. În acest weekend, influențele astrale ne îndeamnă să fim deschiși și receptivi la schimbări în relațiile noastre, iar cei care vor face acest pas vor putea experimenta o adevărată stare de armonie și împlinire.

Horoscop weekend. BERBEC

Accentul pe care astrele te sustin sa il pui pe placeri te poate incuraja sa iti pui deoparte responsabilitatile in acest weekend si sa te bucuri de timp in afara casei, biroului, muncii, poate chiar in vacanta. Verifica detaliile daca te intalnesti cu persoana iubita sau cu prieteni in caz ca esti singur, pentru ca sunt aspecte de neclaritate care te pot face sa incurci intalnirile, sa uiti unele detalii sau cine stie ce sa mai apara din pricina unei stari de confuzie. Acum iti va fi mai usor sa iti discuti sentimentele cu persoana pentru care iti bate inima, deci nu ezita. Daca esti intr-o relatie demult si sentimentele iti sunt clar comunicate, discutati orice va sta pe inima in cuplu. “Dragostea este acea stare in care fericirea unei alte persoane este esentiala pentru propria ta fericire.” ― Robert A. Heinlein.

Horoscop weekend. TAUR

Vrei sa te distrezi in weekend si te tenteaza ideea sa o faci la domiciliul tau ? Nu trebuie sa te coste o avere sa fii gazda pentru ca poti face sau comanda ceva delicios si simplu care sa fie o incantare pentru persoana iubita. Un focus activ pe zona ta de romantism din harta astrala te poate gasi gata si in forma sa petreci mai mult timp alaturi de fiinta pentru care iti bate inima mai tare. Daca e cineva ce te intereseaza, nu strica sa spargi gheata si sa incepeti sa vorbiti mai mult. Abordeaza umorul ; razi si lasa-te sedus de o gluma buna si de tot ce se poat dezvolta de aici. Poate ca preferi sa vina pe la tine, dar daca nu faci niste pasi spre el/ea sigur nu se va intampla nimic. “Daca poti face o femeie sa rada, o poti face sa faca orice.” ― Marilyn Monroe

Horoscop weekend. GEMENI

Acest weekend se anunta mai relaxat in amor decat cel anterior si asta iti va putea usura tensiunile interioare adunate peste saptamana si sa iti permita tie si partenerului sa discutati despre aspecte cheie intr-un mod detasat, fara ca bagajul de emotii sa complice inutil lucrurile. Indiferent care este statusul relatiei tale de dragoste, spune foarte clar ceea ce doresti sa spui, altfel esti predispus la neintelegeri, interpretari, suspiciuni. Fii insa atent cum spui. Evita tonul ridicat si mai ales cuvintele incarcate de o energie care poate rani. Tonul face muzica. “Nu este lipsa iubirii ci lipsa prieteniei dintre parteneri care duce la casnicii nefericite.” ― Friedrich Nietzsche

Horoscop weekend. RAC

Relatiile constau din a da si a primi, dar acum poti simti ca tu faci cea mai mare parte a daruitului cand vine vorba de relatia de cuplu sau de un nou interes amoros. Tu oricum poti fi extrem de generos fara mari eforturi si e simplu ca altii sa profite de asta chiar fara sa intentioneze sa te raneasca. De aceea e sanatos sa setezi granite in timp ce continui sa simti iubirea si sa faci ceea ce simti ca vrei sa faci dar fara frustrare. Daca acesta a fost un stres al tau de ceva vreme, nu te simti vinovat sa il discuti. Daca vrei sa fii fericit chiar e necesar sa clarifici ce ai pe inima. Ai incredere ca persoana pe care o iubesti va dori sa fie totul bine intre voi…doar de aceea o iubesti, nu ? “A fi iubit profund de cineva iti da putere in timp de a iubi tu profund iti da curaj” – Lao Tzu

Horoscop weekend. LEU

Cumva munca vine inaintea relatiei tale de cuplu, indiferent in ce etapa este ea ? Sunt mari sanse ca acesta sa fie un subiect de reflectat si chiar de abordat in aceste zile intre tine si partener sau doar in interiorul mintii si constiintei tale. Daca persoana iubita se simte constant pe locul doi, trebuie sa ii explici si dovedesti ca nu este asa. Unele mici ajustari in programul zilnic, mult mai mult timp dedicat cuplului in weekend iti va reechilibra viata si imbunatati relatia, mentinand pe toata lumea fericita. Nu ai nevoie de reprosuri si stres, drept pentru care fa unele schimbari dar nu inainte de a vorbi cu fiinta draga ca sa fii sigur ca intelege exact pe cine iubeste. “Sunt egoista, nerabdatoare si putin nesigura. Mai fac greseli, imi mai pierd controlul si uneori sunt greu de gestionat. Dar daca nu te poti descurca cu mine in varianta mea cea mai proasta, cu siguranta nu meriti varianta mea cea mai buna.” ― Marilyn Monroe

Horoscop weekend. FECIOARA

Exista mult focus pe zodia ta in Cosmos acum si asta te pune pe scaunul soferului si te face sa fii dornic si nerabdator sa iei decizii care sa duca la implinire si bucurie in relatiile tale. Ai trecut prin tot felul de situatii in cuplu si esti interesat sa continui sa construiesti lucruride durata si de calitate pentru dragostea ta. Nu este inca finalul acestei calatorii, relatia este in continua transformare precum o floare in ghiveci ce are nevoie zilnic de apa, ingrasamant, lumina, iubire. Insa ce obtii zi dupa zi te face sa te simti imputernicit si energizat. “Stii ca iubesti cu adevarat atunci cand abia poti adormi pentru ca realitatea este, in sfarsit, mai buna decat visele tale.” – Dr Seuss

Horoscop weekend. BALANTA

Weekendul acesta are potential ridicat pentru romantism ca si prioritate a agendei tale insa este indicat si intelept sa iti faci intentiile clare pentru ca exista o predispozitie de neclaritate care duce la semnale interpretate gresit de persoana iubita sau de care esti interesat. Mercur este retrograd si in inima Soarelui, deci cuvintele rostite iti sunt mai curajoase si vei fi foarte inclinat sa spui exact ceea ce doresti in amor. Daca esti atras de cineva, cu siguranta persoana va afla si va sti. “Noi acceptam dragostea pe care credem ca o meritam” ― Stephen Chbosky.

Horoscop weekend. SCORPION

Prezenta lui Saturn planeta lord a karmei si responsabilitatii asumate dar si a lui Pluto planeta renasterii si regenerarii in sectorul tau de romantism te pot gasi efortandu-te cam mult sa obtii acea intalnire speciala de amor pe care o doresti in ultima vreme. Daca apari prea interesat sau disperat, poti tine la distanta temporar sau definitiv chiar persoana pe care speri sa o atragi. Da drumul si permite lucrurilor sa isi urmeze cursul natural si astfel toate clipele vor fi mult mai putin stresante. Mergi la evenimente sociale, la intalniri amicale fara pic de asteptari si stii de ce ? Atunci cand esti relaxata esti cel mai atractiva cu putinta, Fecioara. “Trebuie sa dansezi ca si cum nimeni nu te priveste, sa iubesti ca si cum nu vei fi ranit niciodata, sa canti ca si cum nimeni nu te aude si sa traiesti ca si cum Raiul este aici pe Pamant.” ― William W. Purkey

Horoscop weekend. SAGETATOR

O stare de spirit generoasa sub care vei fi tot weekendul te incurajeaza sa degaji sustinere, dovezi de amor si buna dispozitie spre persoana iubita dar si spre prieteni si familie. Fii atent insa sa nu se interpreteze gresit drept loialitate. Faci ce faci pentru ca asa simti nu pentru ca ai obligatii. Faci ce fac pentru ca iubesti si nu esti indiferent, nu pentru ca trebuie. Asta inseamna iubire neconditionata. Asigura-te ca persoana iubita tine la tine asa de mult precum o faci si tu inainte sa duci relatia mai departe, mai profund. Luna in Taur te poate face sa simti atractie spre cineva cu pozitie de autoritate. Nu te grabi insa sa iti faci sentimentele cunoscute prea curand. “Opusul dragostei nu este ura ci este indiferenta. Opusul artei nu este uratenia ci este indiferenta. Opusul credintei nu este erezia ci este indiferenta. Iar opusul vietii nu este moartea, ci este indiferenta.” ― Elie Wiesel.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Desi te poti intelege bine cu cineva si simti fericit in compania sa, este la fel de important sa incerci sa cunosti persoana mai bine inainte de a incerca orice miscari romantice suplimentare ce te implica afectiv mai adanc. Esti tentat sa pui un strat de gloss sau ceata peste acele zone din trecutul partenerului sau interesului tau amoros daca persoana are o dificultate sa iti vorbeasca despre ce a fost. Si intotdeauna exista intrebarea daca persoana pe care o iubesti este cu adevarat ceea ce pare a fi. Poate ca asa si este, dar a fi sigur de asta nu are ce sa strice. “Te iubesc fara sa stiu cum sau de cand sau de unde. Te iubesc simplu, fara probleme sau orgolii : te iubesc in acest fel pentru ca nu stiu alt mod de a te iubi decat cel in care nu exista un tu sau un eu ci doar pana ta peste pieptul meu, asa de intim incat adorm numai uitandu-ma in ochii tai.” ― Pablo Neruda

Horoscop weekend. VARSATOR

In acest weekend, Luna in Gemeni face ca amorul si banii sa se intersecteze in ceea ce te priveste. Esti intr-o relatie ? Ai grija la finantele tale pentru ca este posibil sa ai nevoie de mai multi bani, in special daca sunteti implicati impreuna intr-un proiect si sunt costuri serioase implicate, te sfatuiesc astrologii. Peisajul cosmic sugereaza ca vei avea mai putin stres daca in paralel cu clipele petrecute cu persoana draga ai mintea focusata pe banii tai. Esti in faza de intalnire de amor ? Poti fi atras de cineva care e sensibil la cadouri si care pare foarte “cazut pe spate” pentru tine. Doar asigura-te ca nu are interese ascunse ; in rest, nu e nimic rau in a cheltui pentru persoana pentru care iti bate inima atat cat iti permite buzunarul. Vorba cantecului Andrei : “Banii nu aduc fericirea, dar te ajuta sa intretii iubirea”.

Horoscop weekend. PESTI

O noua relatie are toata sustinerea astrala sa infloreasca daca pentru tine este o prioritate sa ai o noua relatie desigur. Daca da, recompensele vor merita eforturile pe care le depui in aceasta directie. Iti vine sa scrii un mail sau un mesaj pasional si convingator ? Ar putea crea o impresie deosebita, intr-adevar. Daca tu esti cel ce primesti un asemenea mesaj, ia tot ce auzi si citesti cu putina precautie. Chiar daca persoana iubita pare convingatoare, este nevoie de mai mult decat de cuvinte ca dragostea sa isi dovedeasca existenta. “Iubeste total, ai incredere partial si nu face rau nimanui in amor.” ― William Shakespeare.

