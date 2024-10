Pe 13 octombrie 2024, Mercur intra in Scorpion, aducand cu sine o energie de focus intens si dorinta neobosita de a descoperi adevarurile ascunse. Acesta nu este momentul pentru discutii superficiale sau intalniri de convenienta. Tranzitul lui Mercur prin Scorpion, care dureaza trei saptamani, ne invita la conversatii sincere, la explorarea adanca a propriilor ganduri si la terapie. Este o perioada in care suntem indemnati sa spunem adevarul, sa ne exprimam clar intentiile si sa fim autentici in ceea ce comunicam, atat cu noi insine, cat si cu ceilalti.

Horoscop weekend. BERBEC

Iesirea lui Pluto din retrograd te indeamna sa reflectezi la cariera ta si la rolurile pe care le joci in societate. Ai trecut prin transformari semnificative, iar acum e momentul sa-ti gasesti echilibrul si sa lasi in urma orice indoiala sau frustrare. Duminica, Mercur in Scorpion te provoaca sa analizezi resursele comune sau relatiile de putere. Fii atent la conversatiile despre bani si intimitate.

Horoscop weekend. TAUR

Acest weekend iti aduce un sentiment de incheiere, mai ales in ceea ce priveste credintele sau calatoriile spirituale. Pluto direct in Capricorn te ajuta sa finalizezi un capitol important din viata ta legat de convingeri profunde. Duminica, Mercur in Scorpion iti aduce oportunitatea de a avea discutii profunde in relatiile apropiate. Este momentul potrivit pentru a clarifica lucrurile si pentru a vorbi din inima.

Horoscop weekend. GEMENI

Pluto in Capricorn iti aduce rezolvari in aspectele financiare, in special in legatura cu datorii sau investitii. Acum este momentul sa inchizi capitole vechi si sa iti recalibrezi resursele. Odata cu Mercur in Scorpion, duminica te vei simti mai introspectiv. Vei simti nevoia sa investighezi propriile ganduri si emotii. Terapia sau o discutie profunda cu cineva de incredere poate fi revelatoare.

Horoscop weekend. RAC

Pluto in Capricorn te ajuta sa inchizi un capitol important legat de relatiile de parteneriat. Vei putea sa gasesti in sfarsit linistea si claritatea de care ai avut nevoie. In acelasi timp, Mercur in Scorpion aduce o energie intensa in sfera creativitatii si a romantismului. Acest weekend este perfect pentru a explora adevaruri ascunse in relatiile tale sau pentru a te exprima artistic.

Horoscop weekend. LEU

Acest weekend marcheaza finalul unei perioade de transformare in sfera sanatatii si a rutinei zilnice. Pluto in Capricorn iti ofera sansa de a inchide vechi capitole si de a stabili noi prioritati pentru bunastarea ta. Mercur in Scorpion iti aduce discutii intense in viata de familie. Este un moment potrivit sa vorbesti despre subiecte importante si sa gasesti adevarurile care au ramas nespuse.

Horoscop weekend. FECIOARA

Pluto direct in Capricorn iti ofera claritate si incheiere in legatura cu proiectele creative sau relatiile cu copiii. Acum poti face pace cu trecutul si sa te pregatesti pentru un nou inceput. Duminica, Mercur in Scorpion aduce un val de sinceritate in comunicare. Vei simti nevoia sa spui lucrurilor pe nume, iar discutiile vor avea un ton mai serios si mai profund.

Horoscop weekend. BALANTA

Pluto in Capricorn aduce incheieri importante legate de viata de familie si locuinta. Este un moment bun pentru a face pace cu trecutul si pentru a lasa in urma vechile dinamici. Duminica, Mercur in Scorpion aduce discutii despre bani si resurse personale. Fii atent la detalii si pregateste-te pentru a explora solutii financiare noi sau pentru a-ti organiza mai bine resursele.

Horoscop weekend. SCORPION

Cu Pluto direct, ai oportunitatea de a inchide un capitol important legat de comunicare si relatiile cu cei din jur. Vei simti ca esti pregatit sa treci la un nou nivel de intelegere. Mercur intra in semnul tau duminica, amplificandu-ti abilitatile de introspectie si claritate. Discutiile profunde vor deveni inevitabile si vei dori sa descoperi adevaruri ascunse, fie in tine, fie in ceilalti.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Iesirea lui Pluto din retrograd iti aduce o schimbare semnificativa in zona resurselor financiare. Poate ca ai trecut printr-o perioada de transformare economica, iar acum este timpul sa iti regandesti strategia. Odata cu Mercur in Scorpion, vei simti o nevoie mai mare de introspectie si retragere. Este un weekend potrivit pentru a reflecta asupra motivatiilor tale profunde si pentru a te conecta cu latura ta spirituala.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Pluto direct in semnul tau iti ofera o incheiere importanta. Aceasta este sansa ta sa-ti iei ramas bun de la trecut si sa iti indrepti privirea catre viitor, scrie SfatulParintilor. Ai evoluat enorm in ultimii ani, iar acum esti pregatit pentru un nou inceput. Mercur in Scorpion iti aduce conversatii intense cu prietenii sau in comunitatile din care faci parte. Este momentul sa clarifici directiile si sa intelegi mai bine dinamica sociala in care te afli.

Horoscop weekend. VARSATOR

Pluto in Capricorn iti aduce incheierea unei perioade de transformare in planul subconstient. Ai lucrat mult asupra propriei tale psihologii, iar acum poti simti ca ai depasit anumite bariere interioare. Odata cu intrarea lui Mercur in Scorpion, vei simti un impuls puternic de a-ti redefini cariera sau imaginea publica. Ai grija la discutiile din acest weekend, deoarece pot aduce noi perspective asupra directiei tale profesionale.

Horoscop weekend. PESTI

Acest weekend iti aduce claritate si incheiere in ceea ce priveste viziunile tale pe termen lung si aspiratiile. Pluto in Capricorn te ajuta sa finalizezi proiecte importante si sa stabilesti noi obiective. Mercur in Scorpion aduce o energie intensa in zona calatoriilor si a studiilor. Este momentul perfect pentru a explora noi oportunitati educationale sau pentru a te adanci in intelegerea unor adevaruri spirituale.

