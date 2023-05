Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ar trebui sa te simti increzator ca ai o abordare echilibrata pentru actiunile pe care le faci, care duce la un mod stabil de a construi in timp ce vrei. multe din acestea vin din faptul ca stii care iti sunt prioritatile. Ai de regandit acum si finantele personale, ca parte din acest proces de prioritati pentru viitor. Poti realiza lucruri incredibile din surse neobisnuite in aceste zile. Gandeste cat mai nonconformist si indreapta-te spre optiuni pe care altii pur si simplu le ignora.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Inceputul saptamanii aduce informatii care se pot schimba pana la finele ei, iar singurul lucru real pe care te poti baza acum este pe tine insuti. Intoarce-te spre tine, mediteaza, viseaza, idealizeaza si permite mintii sa fie hai hui. Contacteaza lumea astrala si ghizii din lumea animalelor care te sustine si iti dau informatii necesare cresterii tale. Cea mai mare viteza personala o vei obtine cand.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Un sentiment al unui nou inceput apare dintr-o lipsa de claritate. Acest lucru iti este ajutat si de pozitia unei persoane ce acum devine mai evidenta. Poti vedea ca exista oportunitati dar ti se recomanda rabdare inainte de a alege ceva concret. Inca exista nevoia sa lasi Universul sa aseze lucrurile dupa cum este mai bine. Poate ca lucrurile se misca mai incet decat ai vrea tu, insa daca ai credinta in pasii tai, tot ce alegi va fi bun pentru viitor. Ia-ti timp, petrece clipe in companii si activitati care iti dau stare de bine si nu forta circumstantele. Ai de urmat o calatorie interna in inima ta ca sa vezi ce are ea sa iti spuna.

