Răbdarea este necesară în special după ce Mercur iese din semnul de foc al Berbecului și intră în Taur, pe 15 mai, iar comunicarea devine mai lentă, dar în același timp mult mai concisă și concentrată pe latura practică.

Luna nouă în Taur, de pe 7 mai, este perfectă pentru a reveni cu picioarele pe pământ și a ne stabili noi intenții.

18 mai este una dintre cele mai norocoase zile ale anului pentru că Venus formează un aspect cu Uranus, iar soarele face un aspect cu Jupiter, planetă norocului. O altă zi importantă este cea de 23 mai, când are loc o luna plină în Săgetător. În aceeași zi, aspectul dintre Venus și Jupiter în Taur duce la împlinirea unor dorințe importante.

Sezonul Gemenilor începe pe 20 mai, iar pe 23, respectiv 25, Venus și Jupiter intră în acest semn mutabil de aer. Te poți aștepta la energie debordantă, discuții filozofice aprinse pe teme variate și o atmosfera frenetică.

Berbec

Aspectele astrale puternice din luna aprilie ți-au afectat atât mintea, cât și corpul, iar luna mai îți promite mai multă liniște și oportunitatea de a te relaxa. Este momentul să te bucuri de plăcerile simple ale vieții, precum mesele gătite acasă, organizarea spațiului tău și un nou hobby care îți aduce multă bucurie. Apare o nouă oportunitate financiară pe 18 sau 23 mai, care îți va schimbă perspectiva asupra banilor.

Taur

În luna mai începi din nou să te simți bine în pielea ta. Atât stilul personal, cât și stimă de sine sunt radical îmbunătățite de-a lungul acestei luni. Este o perioada bună în care să faci o schimbare de look, fie că este vorba de o nouă tunsoare, un nou stil de machiaj sau reîmprospătarea garderobei. În ciuda energiei pozitive, te-ai putea confruntă și cu unele momente tensionate pentru că luna plină în Săgetător aduce la suprafață emoții reprimate sau unele secrete.

Gemeni

Luna mai aduce unele dintre cele mai bune aspecte astrale ale acestui an, dar pentru ține toate au loc în sectorul subconștientului. Ce se întâmplă acum nu are neapărat legătură cu ține, personal, ci mai mult cu nevoile colective. Concentrează-te luna această pe odihnă, recuperare și meditație, precum și pe muncă din spatele cortinei, care te va ajută să lansezi ceva cu adevărat important în luna iunie. După ce începe sezonul tău, pe 20 mai, vei fi în centrul atenției.

Rac

În ultimul an ai fost binecuvântată cu multe oportunități de a te extinde, de a te conecta cu comunitatea și a-ți realiza visurile. Tot acest efort ajunge la un punct culminant în luna mai, când vei avea un eveniment important, vei lansa un nou proiect sau vei face un pas major în carieră. Muncă ta a dat roade, dar socializarea constanța și presiunea de a fi tot timpul în centrul atenției și-au pus amprenta asupra ta. Sezonul Gemenilor, care începe pe 20 mai, este întotdeauna pentru ține una dintre perioadele anului în care ești mai introvertită. Iar după ce Jupiter intră în Gemeni pe 25 mai, unde va stă timp de un an, te îndeamnă să te concentrezi pe odihnă și refacere.

Leu

Sezonul Taurului este întotdeauna o perioada aglomerată pentru ține. Fie că faci o schimbare în carieră, îți duci relația la un nou nivel sau îți asumi mai multe responsabilități în familia ta, vei fi mai stresată, dar în același timp este un stres plăcut. Complimentele din partea șefului, felicitările din partea prietenilor și micile cadouri de recunoștință sunt la ordinea zilei, în special pe 18 și 23 mai. Sezonul Gemenilor începe pe 20 mai și te scapă de o parte din presiunea pe care o simți la nivel personal, dar este în continuare o perioada în care să socializezi și să ieși mai mult.

Fecioara

După câteva luni în care ai luat în calcul fiecare plan de rezervă, ești pregătită acum să intri cu capul înainte într-o nouă aventură. Dar pentru început trebuie să îți manifești noul vis. Ești o fire practică și nu crezi neapărat în astfel de abordări, dar este bine să îți numești intențiile și să le îndrepți către Univers. Aspectele astrale din această lună te inspiră să lași la o parte gândirea rațională și să îți folosești, în schimb, imaginația. Până la finalul lunii, în special după ce Jupiter intră în Gemeni și în sectorul tău al imaginii publice pe 25 mai, te vei află într-o nouă călătorie către succes.

Balanță

Luna mai aduce unele dintre cele mai bune aspecte astrale ale anului, dar pentru ține vine și cu unele provocări. Aceste tranzite îți luminează o parte a hărții natale care se referă la datorii, pierdere și lupte de putere. Este posibil să te simți sensibilă și vulnerabilă. Dar în același timp luna mai îți oferă oportunitatea de a face pace și a avea acele discuții dificile pe care le-ai tot amânat, în special pe 18 și 23 mai. De asemenea, poți primi un bonus surpriză sau șansă de a aplică pentru un împrumut avantajos. Sezonul Gemenilor, care începe pe 20 mai, îți va aduce mai multă energie și o stare de bine.

Scorpion

În ultimul an ai evoluat foarte mult, în special prin intermediul celor mai apropiate relații ale tale. Te-ai îndrăgostit, ți-ai asumat angajamente și chiar ai evaluat ce îți dorești cu adevărat de la un parteneriat. Luna mai este pentru celebrarea persoanelor apropiate din viață ta, iar asta poate însemna fie că te logodești, semnezi un contract cu partenerul de afaceri sau ești alături de prietenă ta în ziua nunții ei. Este momentul să sărbătorești. Cu multe evenimente legate de muncă, obligații sociale și lucruri de făcut, ești mai ocupată că niciodată, dar în același timp pe deplin satisfăcută. Amintește-ți să faci o pauză din când în când, altfel vei fi epuizată la sfârșitul lunii.

Săgetător

Aspectele astrale benefice din luna mai aduc îmbunătățiri majore pentru sănătatea ta, rutină de lucru și stilul de viață. În ultimul an te-ai străduit să îți construiești un stil de viață mai sănătos, cu o dietă echilibrată și antrenamente fizice sau ai încercat să obții un echilibru între viață profesională și cea personală. Iar în această lună se văd, în sfârșit, rezultatele. Este momentul să celebrezi toate aceste reușite. Ziua de 23 mai este una importantă pentru ține pentru că are loc luna plină în zodia ta. După ce începe sezonul Gemenilor, pe 20 mai, atenția ta se concentrează asupra celor mai apropiate relații ale tale, care se vor dezvoltă foarte mult în următorul an.

Capricorn

Pentru ține luna mai este o luna a creației. Planetele care se strâng în Taur în această perioadă îți luminează sectorul romantismului, al plăcerii și al artei. Este momentul să intri în contact cu copilul tău interior și să te bucuri de viață. După 20 mai, când începe sezonul Gemenilor, atenția ta se va concentra asupra rutinei zilnice și asupra responsabilităților, deci acum este momentul să te bucuri de atmosfera romantică, atât cât mai durează. Este perioada perfectă în care te relaxezi.

Vărsător

Sezonul Taurului este pentru ține o perioadă de introspecție, precum și șansă de a te concentra asupra locuinței și familiei. Nu îți oferi prea des această oportunitate de a te concentra asupra ta. Această perioadă îți amintește că este o binecuvântare să te conectezi cu natură, să stai mai mult în aer liber și să te bucuri de frumusețile lumii. Spre finalul lunii, sezonul Gemenilor îți aduce îmbunătățiri semnificative și expansiune în viață romantică și creativă. Este momentul să culegi roadele muncii tale și să le păstrezi doar pentru ține.

Pești

Aspectele benefice din luna mai sunt cu atât mai norocoase pentru ține. În ultimul an ai evoluat foarte mult prin scris, comunicare și cultivarea prieteniilor strânse, iar această lună este perfectă pentru a celebra toate aceste reușite. Jupiter, planetă care îți guvernează zodia, intră în Gemeni și în sectorul tău al locuinței pe 25 mai. Îți aduce liniște pe termen scurt și noi perspective pe termen lung legate de problemele cu spațiul în care trăiești sau dificultățile cu familia. În următorul an vei redefini ceea ce înseamnă „acasă” pentru ține.

