Această perioadă se dovedește a fi favorabilă pentru manifestarea dorințelor și realizarea visurilor, mai ales pentru cei care sunt deschiși spre noi începuturi și colaborări. Energia din aer sugerează că este timpul să ne îmbrățișăm pasiunile și să ne lăsăm purtați de valurile oportunităților care ne așteaptă. Fie că este vorba de dragoste, carieră sau dezvoltare personală, săptămâna aceasta promite să fie una memorabilă.

Sobolan

O saptamana dominata de reflectie. Simti nevoia sa mai acumulezi informatii inainte de a trece la actiune. Incearca sa nu intri in lupte de putere, nu te vor duce nicaieri si, in plus, te vor secatui de energie. Daca esti singur, ar trebui sa fii mai sociabil. Iesi mai des, mai ales in weekend. Totusi, n-ar trebui sa fortezi lucrurile. Daca esti implicat intr-o relatie, urmeaza o decizie foarte importanta. Succes!

Bivol

O saptamana linistita, cu multa socializare. Iesi mult, te intalnesti cu oameni. Ai grija, insa, sa nu ramai in urma cu treburile de la serviciu. Nu le poti face pe amandoua daca nu iti organizezi foarte bine timpul. Evita multitasking-ul si ia fiecare sarcina una cate una. Daca esti singur, nu este exclus ca dupa mijlocul saptamanii sa-ti intalnesti jumatatea.

Tigru

O saptamana aglomerata pana miercuri. Este intelept sa iti aranjezi programul astfel incat sa nu decici prea mult timp muncii si sa iti opresti timp si pentru indatoririle casnice si romantice. Daca esti singru, dragostea pluteste in aer, mai ales spre sfarsitul saptamanii. Ai putea sa-ti intalnesti sufletul pereche. Nu rata nicio invitatie in oras.

Horoscopul banilor pentru luna OCTOMBRIE. 4 zodii norocoase vor da lovitura. Astrele vor face educație financiară zodiilor indisciplinate

Iepure

Prima jumatate a saptamanii este favorabila intalnirilor de afaceri, semnarii de contracte. Deci mergi inainte cu incredere. Dedica urmatoarea parte a saptamanii romantismului. Esti pasional si poti reaprinde focul dragostei in relatia intima. Atentie, insa, evita sa aduci acasa de lucru peste weekend. Vei arunca cu apa rece peste scanteile declansate anterior.

Dragon

Mai putina energie este disponibila in aceasta saptamana, asa ca nu o irosi. Sunt disponibile diverse oportunitati si pentru tine, profita de ele. Daca ai nevoie de o favoare, cere-o fara menajamente. Daca esti singur, atentie la stima de sine. Poti intalni oameni care sa te raneasa, oameni gelosi si posesivi care sa te faca sa te indoiesti de calitatile tale. Fii pregatit sa spui NU.

Sarpe

Ramai ancorat in ceea ce faci. Evita miscarile impulsive pe care, cu siguranta, le vei regreta mai tarziu. Fii atent la detalii, oricat de insignifiante ti s-ar parea. Pot face diferenta intre o munca bine facuta si una ratata. Joi este o zi perfecta pentru intalniri de afaceri sau romantice. Profita din plin de ceea ce-ti aduc astrele. Atentie, in weekend iti poti asuma mai multe responsabilitati decat poti duce si exista riscul sa te epuizezi, in loc sa te odihnesti.

Horoscopul dragostei, săptămâna 30 septembrie - 6 octombrie. Zile de foc pentru trei zodii. Astrele vor topi inimile lor de gheață

Cal

Verifica de doua ori inainte sa predai orice lucrare. Desi nu iti sta in fire, este posibil sa grabesti lucrurile si sa faci greseli. Miercuri sau joi sunt sanse mari pentru un castig financiar. Poate ai noroc la o intalnire de afaceri si te implicit intr-un proiect banos, poate primesti o propunere de a schimba job-ul si sa ai un salariu mai mare. Daca esti singur, zambeste mai mult. Ai putea cuceri o persoana alaturi de care sa petreci restul vietii.

Capra / Oaie

Inceputul saptamanii se anunta excelent pentru actiunile ramase neterminate din diverse motive. Daca ai primit pana acum refuzuri sau promisiuni nefondate, de-acum acestea se transforma in certitudini. Pentru a reusi absolut orice iti doresti, ai nevoie de mai multa insistenta si perseverenta. Daca esti singur, weekend-ul ti-ar putea prilejui o intalnire cu o persoana speciala. Fa-ti planuri si pentru duminica. Dragostea pluteste in aer.

Maimuta

O saptamana plina de energie, cu potential pentru surprize neprevazute. Simtul umorului te ajuta sa treci mai usor peste anumite situatii, mai ales cand emotiile sunt mai p uternice. Evita orice incercare de a manipula oameni sau de a profita de ajumite conjuncturi in care cineva este in dezavantaj. De asemenea, discursul impulvis iti poate crea problem inutile. Examineaza-ti sentimentele, reinnoieste legatura cu prietenii adevarati si fa-ti planuri impreuna cu ei.

Cocos

Stai in compania oamenilor care te fac sa te simti bine. Este momentul prielnic sa reiei legatura cu anumiti oameni, sa faci pace cu unii membri ai familiei si sa tai orice legatura cu persoanele toxice din viata ta, scrie SfatulParintilor. Evita actiunile compulsive si fa din ras un medicament. Nu este exclus sa gazduiesti o petrecere sau sa pleci intr-o aventura alaturi de cei dragi.

Caine

Sentimente puternice ies la suprafata si nu prea ai ce sa faci ca sa te impotrivesti. Totul este sa stii cum sa gestionezi aceste emotii puternice. Nu sacrifice valorile tale fundamentale, chiar si atunci cand esti nevoit sa faci compromisuri pentru a calma un conflict. Incearca sa te odihnesti mai mult, rasfata-te cu actiuni placute si simple.

Mistret

Poate aparea o stare de confuzie. Incearca sa nu iei decizii majore in aceasta perioada. Frustrarile te pot da putin peste cap, insa le poti contracara cu activitati placute si simple. De asemenea, umorul te poate salva de multe ori. Reinnoieste vechile prietenii cu oamenii care iti dau o stare de bine si care te incurajeaza sa-ti urmezi visurile.

Horoscop special TOAMNA 2024: Ce trebuie să facă fiecare zodie pentru a avea parte de noroc