Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

O saptamana provocatoare in care poti simti nevoia sa te bagi cu capul in nisip pana cand trec toate. Insa nu trebuie sa te dai batut . Trezirea presupune confruntarea problemelor, nu ignorarea lor. Spre finalul saptamanii te poti simti mai usurat. Resimti o scadere a presiunii de pe umerii tai.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

O saptamana cu puternice accente pe comunicare, mai ales in zilele de lucru. O data cu apropierea weekend-ului, focusul se muta pe activitati domestice. Casa, familia incep sa te preocupe sub diverse aspecte. Si in aceasta zona comunicarea este la nivel inalt.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Incepe o noua saptamana a carei energie te incurajeaza sa abordezi chestiuni importante. Se anunta noi inceputuri, rezolutii si proiecte care implica banii. Ai incredere ca meriti fiecare banut care o sa-ti vina si vei atrage prosperitatea.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Exista o schimbare de energie vizibila in aceasta saptamana. Bucura-te de cei dragi, socializeaza. Mai ai nevoie si de momente de delectare. Un ciclu din viata ta se incheie, dar trebuie sa iti pastrezi serenitatea. El va aduce sansa de a inchide usi vechi pentru a putea redeschide altele noi.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

O saptamana competitiva din punct de vedere profesional. Se reinnoada o prietenie, o colaborare, o relatie din zona profesionala. In weekend accentual se muta pe viata sociala. Si aici se anunta prietenii si relatii noi.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Pot aparea probleme legate de bani, insa poti face alegeri inteligente care sa te puna in avantaj. Poti cere sfatul unor specialisti cu privire la planurile tale financiare. In weekend da-ti voie sa te bucuri de intalnirile cu prietenii.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

S-ar putea sa ai multa treaba de facut luni si marti, de aceea este indicat sa iti delegi anumite sarcini. Sau anunta, in functie de prioritati, ca nu le poti face pe toate si cere termene de amanare. Exista cateva schimbari, fii deschis si imbratiseaza-le pe toate asa cum vin. Nu te impotrivi. Vibratiile cosmice dau semnalul ca totul va fi bine. Bucura-te de un weekend pasional alaturi de persoana iubita. Daca esti singur, nu refuza nicio invitatie la finalul saptamanii.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

S-ar putea ca multe persoane sa aiba ceva impotriva ideilor tale. Nu forta lucrurile, amana tot ce se poate amana (atat in plan romantic, cat si in plan profesional) pana miercuri, cand lucrurile par sub auspicii mult mai bune. Ritmul cosmic te ajuta sa fii mai flexibil si sa accepti mai usor schimbarile de planuri. Spre finalul saptamanii incearca sa fii un bun ascultatori pentru cei care au nevoie de tine. Daca esti singur, avem o vorba simpla: opusii se atrag! Succes!

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Atentie luni, cand ar putea aparea cateva probleme personale. Tot ce trebuie sa faci este sa nu ii mai lasi pe altii sa-ti controleze viata. Preia fraiele si ia deciziile potrivite pentru tine, nu pentru cei din jur. Mijlocul saptamanii se anunta ideal pentru intalniri (fie romantice, fie de afaceri), scrie SfatulParintilor. O alta “furtuna” pare sa inceapa vineri, din cauza unor neintelegeri de comunicare. Incearca sa fii mai direct in exprimari, fara sa o iei pe ocolite, dar diplomat, fara sa faci acuzatii grave. Daca esti singur, rezerva-ti weekend-ul unor iesiri care ar putea sa aduca dragostea in viata ta.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Sfarsitul saptamanii aduce oportunitati importante. Nu poti spune NU unor asemenea situatii din viata profesionala sau romantica. Pana atunci, te poti bucura de o saptamana cu urcusuri si coborasuri, cu obstacole si progrese. Nu te lasa purtat de starile de nervozitate, pastreaza-ti calmul si vei reusi. Daca esti singur, in weekend poti intalni pe cineva special.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Pot aparea intarzieri in desfasuratorul unor relatii, de business sau romantice. Nu forta nota, poti avea de pierdut indiferent in care tabara te afli. Nu lua decizii importate pana miercuri, cand lucrurile par sa se schimbe in favoarea ta. Daca esti la vanatoare de joburi, vin vesti bune si incurajatoare, cu posibile cresteri de venituri. Daca esti singur, weekend-ul se anunta mai mult decat stimulant. Fii tu insuti si nu forta nimic!

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Unele probleme au nevoie de atentia ta maxima, in plan casnic. Daca ai si in plan profesional obligatii, ar fi cinstit sa iti anunti superiorii ca nu te poti concentra pe anumite aspecte din aceasta cauza. Daca gresesti fara sa spui ce te framanta, pretul platit poate fi prea mare si nemeritat. Weekend-ul se anunta romantic si relaxant, indiferent daca esti singur sau intr-o relatie de cuplu.