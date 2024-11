Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Forte adanci, inconstiente par sa iti afecteze deciziile Luni. Vorbeste ce te preocupa cu cineva in care ai incredere daca continui sa te simti confuz. Aceasta este o saptamana in care sa iti faci un buget si ceva ordine in aspectele financiare. O abordare conservatoare este cea mai buna. Vineri este o zi puternica sa aplici pentru un job sau sa ai orice nou start. Uita-te la adevarul adanc din spatele oricaror evenimente din weekend. Petrecerile, cinele si vizitele cu prietenii te pot elibera de stres.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Oamenii apreciaza concentrarea si atentia la detalii pe care o ai saptamana asta, in special la job sau ca voluntar. Cineva ce are o problema poate insista sa il ajuti spre mijlocul saptamanii, dar asta nu este in cel mai bun interes al tau. Iesi printre oameni, fii social. Serveste o masa buna cu prietenii, poate fi foarte placut si nici nu trebuie sa fie scump. Vineri este o zi pozitiva in orice tranzactie financiara. Argumente intense sunt posibile Sambata, dar ele curata aerul de energia grea a lucrurilor nerostite. Vesti de departe iti pot aduce surprize Duminica.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Saptamana aceasta, confruntari foarte incarcate emotional pot releva multe despre o relatie importanta pentru tine. Incearca sa separi emotiile intense de nevoia de a rezolva problemele. Fa tot ce poti mai bun si asculta cu adevarat ce iti spun ceilalti. Lasa ceva timp sa treaca inainte sa iei o decizie. Subiecte oculte pot revela adevaruri adanci saptamana asta. Vineri este ideala pentru a incepe un plan sau proiect nou. Distreaza-te in weekend. Oamenii iti apreciaza atitudinea entuziasta.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Reactiile pasionale pot face ziua de Luni mai stresanta decat de regula. Lucrurile par mult mai favorabile daca vei accepta un anumit nivel de asteptari neimplinite. Nu toate situatiile pot fi controlate. Nu toata lumea este la fel de puternica si competenta ca tine. Fa tot ce poti mai bine sa vezi partea pozitiva din orice situatie. Fii prudent si investigheaza atent orice propunere vine spre tine. Deciziile in grup sunt cele mai bune. Evita astfel deceptia pe care altfel ai fi putut sa o simti spre weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Evita sa permiti schimbari bruste si revelatii sa iti strice buna dispozitie pentru Luni. Daca esti sigur ca ai dreptate, va fi aproape imposibil sa te razgandesti. Asta poate fi o problema daca esti implicat romantic intr-o relatie, poate declansa o despartire. Un prieten de incredere iti poate da un sfat intelept. Vineri este posivil sa iei conducerea intr-o pozitie de management. Felul tau de a fi cool si rafinat va fi foarte mult apreciat in acest weekend. Relaxeaza-te acasa Duminica.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Energia de Luni face sa fie mai usor sa te concentrezi pe sarcini ce necesita disciplina si atentie la detalii. Relatiile cu femeile pot fi intense in aceasta saptamana. Urmareste ce spui in valtoarea momentului. Prieteniile care s-au mai distantat sau cele unde ai pierdut legatura pot fi reinnoite cu bine spre mijlocul saptamanii. Vineri este favorabila sa faci imbunatatiri in situatia ta financiara. Focuseaza-te pe identificarea si operarea de schimbari marunte care iti vor imbunatati sanatatea si frumusetea in weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Farmecul tau natural si incapatanarea lucreaza in avantajul tau. Fa-ti timp sa sortezi documente, hartii, reviste de care nu mai ai nevoie de acasa sau de la birou. Ceea ce inveti saptamana aceasta te va afecta adanc si iti va schimba viata in vine. Vineri este un moment ideal sa faci pasi concreti ca sa iti exprimi viziunea creativa. Te poti simti mai ingrijorat decat de obicei in weekend. Fa tot ce poti ca sa te relaxezi si sa te bucuri de placeri simple.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Aceasta va fi o saptamana linistita care iti va da sansa sa recuperezi unele sarcini vitale sau mai putin vitale ce necesita implicarea ta. Spre mijlocul saptamanii, te vei simti pregatit sa abordezi unele subiecte serioase care s-au pregatit in fundal si s-au copt tocmai bine spre a iesi la lumina. Tine minte, exista energii celeste pozitive ce te sustin. De-a lungul intregii saptamani, tine de a petrece timp cu cei mai apropiati de inima ta.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Nu este vina ta daca nu reusesti sa faci tot ce ti-ai propus in aceasta saptamana. Sunt unele energii incapatanate si care creaza obstructie in jurul tau, deci pus simplu in cuvinte, ideea este ca multe lucruri nu vor iesi usor. Te poti astepta la unele frecusuri. Spre mijlocul saptamanii, va fi timpul sa iti reanalizezi situatia curenta de munca. Cum ai putea schimba lucrurile ca sa iti usurezi viata ? Bucura-te totodata de vibratiile pasnice in viata personala pe care saptamana ti le livreaza.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Tine de planurile tale existente si de agenda stabilita pentru aceasta saptamana. Daca incerci sa schimbi orice, vei cauza confuzie sau dezamagire cuiva apropiat, spun astrologii Sfatul Părinților. Spre mijlocul saptamanii, vocea ta calma si ideile tale bune vor si cele care vor scoate pe toata lumea dintr-o situatie tensionata. Weekendul va fi cel mai placut de petrecut acasa cu cei dragi sau sa inviti oameni speciali la tine.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Reconecteaza-te cu creativitatea sau cu spiritualitatea ta in aceasta saptamana. Ai nevoie sa iti improspatezi si reincarci sufletul. Toata saptamana va fi despre ce spui si cum reactionezi in loc de ce faci. Mentine-te calm si urmeaza-ti intuitia, oricare ar fi situatia in care te gasesti. De ce sa nu planifici iesiri speciale, de suflet, pentru serile de weekend ?

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Este rolul tau in aceasta saptamana sa ii linistesti si calmezi pe cei care sunt agitati si sa ii iluminezi pe cei care gresesc. Abordeaza insa ambele situatii cu mult tact. Unii nativi vor primi vesti bune sau informatii despre diverse oportunitati. Daca ai inspiratia activata, reactioneaza si profita imediat de avantajele acestei saptamani. Vei gasi weekendul a fi in stari mult mai acceptabile si calme fata de cel trecut.

