Versiunile 1, 2 şi 3 ale rachetelor de tip Fadi, ce poartă numele unui combatant al Hezbollah ucis de Israel în 1987, au fost folosite de această grupare de mai multe ori în ultima lună în atacurile asupra nordului Israelului, în seria ciocnirilor cu statul evreu la graniţa israeliano-libaneză care au început după izbucnirea războiului din Fâşia Gaza.

Hezbollah announced that it targeted the Mossad headquarters in Tel Area and the Glilot intelligence base with Fadi-4 missiles. pic.twitter.com/jngvluBSGl