HAOS în aeroportul Otopeni. Mai multe zboruri din România către destinații din Europa, Africa și Orientul Mijlociu au fost ANULATE

Sute de călători au rămas cu biletele de avion cumpărate și, cel mai probail, și fără vacanțe, potrivit Ziare.com.

"Acest NOTAM a fost emis pe 16 iulie, la orele 22.00, pe baza deciziilor luate de autoritati ieri, care stipuleaza ca zborurile spre tarile care nu sunt exceptate de izolare si carantinare sunt interzise. Pe baza acestui act legislativ Romatsa a trimis catre Eurocontrol, care gestioneaza cum NOTAM-urile, Eurocontrol a trimis mai departe catre toate fortele implicate", a declarat pentru Ziare.com, expertul in calatorii Cezar Dumitru.



Problema cu aceste zboruri a aparut astazi cand doua compani deja aveau avioane in aer spre Bucuresti.



"Din ce stiu acum se afla in aer Fly Dubai dinspre Dubai si Qatar Airways dinspre Doha si sunt curios ce vor face. Cel mai probabil Qatar Airways va ateriza la Sofia pentru ca, de fapt, aceea este o cursa Doha - Bucuresti - Sofia - Bucuresti - Doha".



Potrivit lui Cezar Dumitru, NOTAM-ul va fi ridicat cand INSP va baga o parte din tarile de pe lista rosie pe lista verde.



"Toti cei care au avut bilete la zborurile anulate, companiile aeriene vor returna banii calatorilor in functia de politica fiecareia", a mai afirmat Dumitru.