Guvernul României va aproba un proiect de lege care îi permite Executivului să emită ordonanțe în luna ianuarie 2026, pe durata vacanței parlamentare.

Această inițiativă vizează domenii esențiale precum Finanțe și Economie; Afaceri Interne; Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație; Agricultură; Muncă, Solidaritate Socială, Familie și Tineret; Sănătate; Mediu; Investiții și Proiecte Europene; Cultură; Românii de Pretutindeni; prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege., pentru a asigura continuitatea activității administrative în absența Parlamentului.​

Un proiect de hotărâre prevede organizarea și finanțarea manifestărilor militare dedicate Zilei Naționale a României, din 1 decembrie 2025. Documentul menționează participarea reprezentanților statelor membre NATO și a țărilor partenere la parada militară din București.

„Prin măsurile preconizate, se asigură posibilitatea participării detașamentelor reprezentative ale armatelor statelor membre NATO și partenere, alături de cele ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu tehnică și efective, la parada militară națională din 1 Decembrie 2025, din municipiul București”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Guvernul va analiza și o ordonanță de urgență care vizează modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a altor acte normative din acest sector. Proiectul prevede introducerea unui nou alineat la articolul 92, care stabilește cadrul legal pentru autorizarea furnizorilor privați de servicii medicale de urgență și de transport sanitar.

Prin proiectul de act normativ se creează, între altele: „cadrul legal, prin introducerea unui nou alineat, alineatul (4) la articolul 92, în sensul că Normele metodologice de autorizare a furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București și a serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD), precum și a modelului de autorizație emis de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății. Astfel, ordinul comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății se emite în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe”.

Guvernul urmează să aprobe Strategia națională de promovare a produselor agroalimentare românești pentru perioada 2025-2029, un document care are ca obiectiv revitalizarea zonelor rurale și consolidarea competitivității produselor locale.

„Prin Strategia de promovare a produselor agroalimentare românești 2025-2029, rezultatele așteptate și efectele preconizate sunt următoarele: fructificarea potențialului agricol al României, revitalizarea zonelor rurale prin folosirea materiei prime locale, crearea de noi locuri de muncă, creșterea valorii adăugate și a valorii de piață a produselor agroalimentare; crearea unei imagini/percepții pozitive asupra alimentelor românești și a recunoașterii calității și particularităților naționale atât pentru consumatorii români, cât și pentru piețele statelor membre UE și piețele țărilor terțe”, se arată în nota de fundamentare.

Propunerile de modificare a Normelor metodologice referitoare la transportul feroviar și cu metroul pentru studenți aduc clarificări privind documentele necesare pentru obținerea reducerii de 50%.

„În lipsa unor documente care să ateste vârsta, cetățenia și faptul că studentul este înmatriculat la o formă de învățământ cu frecvență în cursul anului universitar respectiv, operatorii de transport feroviar nu pot acorda reducerea de 50% la transport”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Guvernul urmează să aprobe alocarea a 32,71 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru județul Suceava și orașul Broșteni, zone grav afectate de inundațiile produse în perioada 27–28 iulie 2025.

„Având în vedere situația gravă cu care se confruntă unitățile administrativ-teritoriale, prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 32.710 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru refacerea infrastructurii orașului Broșteni, din care suma de 17.880 mii lei se alocă bugetului local al județului Suceava pentru refacerea infrastructurii aflate pe raza orașului Broșteni și suma de 14.830 mii lei se alocă bugetului local al orașului Broșteni, județul Suceava, în vederea refacerii infrastructurii acestuia, ca urmare a inundațiilor produse în perioada 27-28 iulie 2025”, conform notei de fundamentare.

Pe agenda de astăzi a Guvernului mai figurează: un proiect de hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți, arpbarea, prin hotărâre, a Programul statistic național multianual 2025-2027 și aprobarea, prin memorandum, rezultatele prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2026.