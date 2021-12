Potrivit calculelor din coaliție, efortul bugetar necesar majorării pensiilor și acordării ajutoarelor pentru pensionarii cu venituri mici este încă mai mare decât ar permite proiectul de buget, așa că liberalii au propus o serie de ajustări.

De exemplu, numai acordarea sprijinului de 1200 de lei pe an pentru pensionari ar însemna un efort bugetar de 2,9 miliarde de lei. În aceste condiții, PNL a propus ca cei care beneficiază deja de pensia minimă să nu mai primească și acest ajutor. Argumentul ar fi că aceștia au beneficiat deja de cea mai mare majorare, de la 800 la 1000 de lei, așa încât ajutorul de 1200 de lei pe an ar urma să fie acordat celor care au venituri între 1.000 și 1.600 de lei, potrivit Realitatea Plus.