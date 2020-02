Guşă: Cum arată clasamentul puterii în PNL. Candidatura lui Rareş Bogdan la Primaria Capitalei ar închide jocul

"Exista un meci instalat acum intre Ludovic Orban si Rares Bogdan, n-o sa-l recunoasca niciunul, care nu e legat nici de presedintia PNL-ului, presedinte la PNL stim ca e Klaus Iohannis, e un meci legat de mizele imediate pe care le-ar putea avea, apropo de candidatul la Primaria Bucuresti. Treburile stau in felul urmator: nu exista nimeni la PNL, in afara de Ludovic Orban si Rares Bogdan, care sa poata sa aiba sanse in fata USR PLUS si Firea pentru ca ceea ce se pregateste cu oameni care nu au notorietate intr-o campanie extrem de politica, cum e campania pe Bucuresti, si atunci fiecare se pozitioneaza, si Ludovic, si Rares, in functie de acest azimut. Pentru Orban, o candidatura cu sanse de a castiga la Primaria Bucuresti este o iesire extrem de onorabila, care astazi pare posibila din acest vartej in care a fost introdus in dorinta lui Iohannis pentru anticipate. Pentru Rares, inseamna o upgradre a puterii politice in interiorul PNL. Pentru ca o victorie la Bucuresti il face al doilea ca importanta dupa Iohannis", a spus Cozmin Gusa, in emisiunea "Realitatea romaneasca".

"Aceasta relatie genereaza nervozitate si am vazut ca Ludovic Orban a fost mai nervos decat Rares tocmai pentru ca mizele sunt atat de mari. Ludovic Orban poate sa castige Primaria Capitalei, pentru ca ia scorul partidului, are si experienta administrativa, are si autoritate, chiar din functia de prim-ministru pe care nu o va pierde decat poate inaintea campaniei, dar Rares are mai mari sanse politice pentru ca, spre deosebire de Orban, el poate sa ia scorul partidului, dar in plus are posibilitatea pe care Orban nu o are, de a lua mare parte din publicul USR PLUS pe care si l-a castigat din fotoliul de moderator la Realitatea. Probabil o candidatura a lui Rares la Primaria Capitalei ar inchide jocul. Rares prima sansa, Orban a doua, dar ambii sunt singurii care au sanse din PNL sa castige Primaria Capitalei, alti oameni nu au", a mai spus Gusa.