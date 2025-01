Daca planuiesti sa-ti construiesti o casa sau sa cumperi una, urmareste planul si evita urmatoarele greseli de feng shui. Ele iti pot dezechilibra balanta energetica a intregii case.

Usa de la intrare se aliniaza cu usa din spatele casei

Imagineaza-ti energia chi cum circula prin casa. Ea intra pe o usa si iese rapid pe cealalta, fara sa zaboveasca in casa si sa “hraneasca” locul.

Scarile sunt in fata usii de la intrare

Usa de la intrare poarta denumirea de “muntele chi” si atrage energia chi. Daca scarile sunt imediat in fata usii, energia chi se raspandeste la etaj si priveaza parterul de hranirea energetica.

Baia in fata usii de la intrare

Ca si in celelalte situatii enumerate mai sus, o baie aflata in fata usii de la intrarea in casa “disipeaza” energia chi, care va “evada” prin baie si nu va avea timp sa “invadeze” spatiul casei.

Scarile in centrul casei

Indiferent de culoarea lor sau de materialul din care sunt facute, scarile pozitionate in centrul casei nu sunt de bun augur dupa principiile feng shui. Poti atenua, aducand langa scari elemente vibrante precum fotografii de familie sau din vacanta, tablouri sau citate motivationale.

Baia in centrul casei

Baia in centrul casei este considerata o greseala in feng shui. Centrul casei reprezinta inima ei, punctul yin-yang, care ar trebui sa fie deschis, luminos, frumos. Daca, totusi, ai cumparat casa, poti schimba energiile incercand sa pastrezi baia cat mai curata si mai luminata. Pune in baie flori, lumanari sau odorizante.

sursa