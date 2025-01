La 28 februarie 2023, cu puțin înainte de miezul nopții, un tren de pasageri, care circula cu peste 350 de persoane la bord între Atena și Salonic, a lovit frontal un tren de marfă, la 350 km nord de capitală. În accident au murit 57 de persoane, printre care numeroși studenți.



Cele două trenuri rulaseră pe aceeași linie timp de 19 minute fără ca vreun sistem de alarmă să se fi declanșat.



Accidentul a fost pus pe seama deficiențelor rețelei feroviare și unei 'erori umane', în primul rând a șefului unei gări din apropiere de Larissa, inculpat între timp.



Însă, potrivit unui nou raport al unui expert finanțat de familiile unor victime, trenul de marfă transporta o încărcătură 'ilegală', constând în substanțe chimice explozive care au provocat un incendiu în momentul coliziunii, astfel încât numeroase victime ar fi fost asfixiate din lipsă de oxigen.



Potrivit înregistrărilor apelurilor către serviciul de urgențe ale victimelor prinse sub vagoane, înregistrări postate pe rețelele sociale săptămâna trecută, una din victime striga 'Nu am oxigen'.



'Coborâm în stradă pentru vocile care au fost reduse la tăcere din lipsă de oxigen' sau 'Nu am oxigen', scria pe bannerele manifestanților duminică în piața Syntagma, în fața parlamentului din Atena.



Între manifestanți și forțele de ordine s-au produs ciocniri. Un grup de manifestanți a aruncat cocteiluri Molotov asupra forțelor antirevoltă, care au făcut uz de gaze lacrimogene și grenade paralizante.



Mii de persoane au manifestat și în alte orașe ale Greciei, la chemarea familiilor victimelor.