Curtea de Arbitraj pentru Sport a anulat un recurs la sol din partea antrenorului gimnastei americane, iar Federația Internațională de Gimnastică a declarat sâmbătă seara că va respecta decizia instanței și îi va acorda gimnastei Ana Bărbosu medalia de bronz. La rândul său, Comitetul Internațional Olimpic a confirmat duminică hotărârea, anunțând că va da bronzul din finala de sol feminin româncei Ana Barbosu.

Cu toate acestea, autoritățile din gimnastica americană nu sunt dispuse să renunțe la medalie:

„Credem cu tărie că Jordan a câștigat pe bună dreptate medalia de bronz și au existat erori critice atât în ​​punctarea inițială de către Federația Internațională de Gimnastică, cât și în procesul de recurs ulterior, care trebuie abordate”, au spus reprezentanții Comitetului Olimpic și Paralimpic al SUA, citați de Voice of America.

Val de reacții după ce Ana Bărbosu și-a recuperat medalia de bronz: „Nici măcar nu am știut!”

Val de reacții fără precedent după ce Ana Maria Bărbosu și-a recuperat medalia de bronz la gimnastică, la Jocurile Olimpice de la Paris. Nadia Comăneci a felicitat-o pe Bărbosu, în timp ce a transmis că îi va dărui medalia ei câștigată la Montreal Sabrinei Voinea.

Asta pentru că contestația depusă de Sabrina Voinea a fost respinsă de TAS, iar mama ei a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Și președintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu a avut o reacție în urma decizie istorice.

Ana Maria Bărbosu a reacționat după ce și-a recuperat medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris. Gimnasta spune că se afla cu familia când a primit vestea de la antrenorii săi și a ținut să le mulțumească celor care s-au implicat să îi facă dreptate.

„Nici măcar nu am știut cum să reacționez. M-a sunat antrenorul meu de la club și m-a întrebat dacă am văzut. Nu am știut despre ce e vorba și atunci am realizat decizia. A fost o medalie mult mai muncită de data asta, fără sprijinul antrenorilor care au contestat și a persoanelor care ne-au ajutat nu ar fi fost posibilă această medalie.”, a zis Ana Maria Bărbosu.

Atac în stil mafiot la sindicalistul care le-a turnat pe doctorițele „cu coasa” de la Sf. Pantelimon: „Au tras gloanțe în fereastră după declarații”

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv, a transmis și el un mesaj după decizia istorică de la TAS. ”Asta a fost o concluzie clară. Sunt foarte multe probleme de arbitraj. Ne dorim ca la Jocurile Olimpice să nu mai fie sportivi nedreptăţiţi”, a spus Covaliu.

Sabrina Voinea se retrage după ce contestația i-a fost iar respinsă

În schimb, contestația depusă de Sabrina Voinea a fost respinsă, iar Camelia Voinea, mama gimnastei care îi este și antrenoare, a anunțat că se vor retrage din gimnastică. ”Plâng întruna. Mi-a venit rău când am primit vestea. Nici eu, nici Sabrina nu mai vrem să auzim de gimnastică. Nu suntem bine, Sabrina s-a închis în camera și plânge.”

Nici reacția Nadiei Comăneci nu a întârziat să apară. Marea gimnastă i-a transmis Sabrinei Voinea că îi dăruiește medalia câștigată de ea la Montreal.

„Eu îi dau Sabrinei medalia mea de bronz la Montreal. Mă bucur pentru ea. Sunt bucuroasă pentru Ana, o felicit pe Sabrina. Mă bucur pentru felicitarea lor și la echipă.”, a zis Nadia Comăneci.

Federația Română de Gimnastică a anunțat că arbitrii i-au dat câștig de cauză Anei Maria Bărbosu, după contestația făcută. Ana Maria Bărbosu urcă, astfel, pe locul trei, iar sportiva americancă Jordan Chiles se alege cu locul 5. Forul internațional a respins solicitările Sabrinei Voinea.