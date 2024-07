După ce a ținut un discurs, președintele Erdogan le-a oferit proprietarilor cheile de la noile case. Doi copii au urcat pe scenă înaintea părinților.

Șeful de stat, le-a întins acestora mâna pentru a o săruta. În practica islamică, acest gest este o tradiție prin care se arată respectul față de cei în vârstă.

Unul dintre copii a refuzat, așa că președintele l-a lovit cu palma. În final, copilul i-a sărutat mâna lui Erdogan, care i-a oferit și niște bani.

Turkish president Erdogan slaps child at ceremony after not kissing his hand. pic.twitter.com/9qIO8yHUtQ