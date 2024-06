"Asistăm la umilirea oamenilor în secțiile de votare, avem reprezentanți care și-au terminat treaba, dar așteaptă de 5 ore să vină să-i ia mașinile și să-i ducă la BEC cu sacii, procesele verbale și tabletele pentru centralizarea datelor.



Au fost ținuți fără apă, fără mâncare și, in plus, s-a blocat activitatea în școli, în condițiile în care azi ar fi trebuit să se desfășoare cursuri. Sunt 12 secții de vot care și-au terminat treaba, s-au închis datele și totuși nu vine nimeni să ridice



Cei de la primăria sectorului au redus numărul de microbuze care să se ducă să-i ia pe oameni, pur și simplu se tergiversează, deși mai multe microbuze sunt ținute la sediu.

Această administrație nu face decât să-i umilească pe oameni, la secția 27 am vorbit cu reprezentantul nostru și mi-a spus că a fost o întârziere nejustificată a deschiderii urnelor, se pare că președintele secției a permis acest lucru. Din ce am înțeles,"problema" ar fi fost că eu am fost preferatul oamenilor", a declarat George Tuță, în direct la Realitatea Plus.

George Tuță (PNL) a câștigat Primăria sectorului 1. Clotilde Armand, acuzată că face manevre disperate. FOTOGRAFII compromițătoare din sediul Primăriei