„AUR nu se rupe. Suntem bine și partidul ăsta va ajunge partid de guvernământ, eliminând din discurs unele derapaje care au fost poate inerente unui început de drum. Noi avem de făcut echipe acum pe toate domeniile importante pentru țară.

George Simion, despre protestul din 27 februarie

Să vină toți românii, fiecare categorie socială, să vină fiecare român cu factura în mână, în Piața Universității, ca să arătăm cine e hoțul și cine e prostul.

Eu sunt cu organizarea partidului, am pornit de la zero un partid, Claudiu Târziu se ocupă de ideologia partidului, Sorin Lavric este președintele Senatului nostru de Onoare, care are personalități responsabile, vom defini responsabilitățile fiecăruia, ca să facem echipa mai mare.

De ce să îl mai lăsăm încă o zi pe Klaus Iohannis la Cotroceni? Trebuie să acționăm acum! Avem aproape un million de semnături și continuăm pana la 3 milioane. Invităm toți românii sa intre pe www.josiohannis.ro și să se alăture campaniei”, a precizat George Simion în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”.