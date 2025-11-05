Tot ce trebuie să faci este să urmezi instucțiunile de mai jos, iar la final vei obține cel mai bun gem de gutui pe care l-ai făcut și mâncat vreodată.

INGREDIENTE:

3kg gutui (1,6kg curatate)

800g zahar

1 lamaie

4 plicuri de zahar vanilat

apa

MOD DE PREPARARE:

Gutuile se spala bine indepartand puful folosind un burete de vase nou.

Se curata de partea tare de la samburi si de urmele de vierme si se taie bucati potrivite.

Eu le-am pus in apa cu zeama de lamaie sa nu oxideze deoarece am avut gutui foarte stricate si viermanoase si a durat mult curatatul.

Cand sunt curatate se scurg de apa si se pun intr-o cratita.

Se pune apa rece cat sa le acopere si se pun pe foc.

Se fierb 10 minute de cand da primul clocot.

Se opreste focul si se strecoara, pastrand apa in care au fiert.

Se pun din nou la fiert cu zaharul si 500ml din apa pastrata.

Eu le-am fiert inca 1 ora amestecand din cand in cand.

Cand consideram ca este gata se paseaza cu blenderul vertical bucatile ramase intregi.

Se pune zeama de la o lamaie, zaharul vanilat si se mai fierbe 10 minute.

Se pune fierbinte in borcane sterilizate fierbinti.

Se pun capacele si se intorc cu fundul in sus pentru 5 minute.

Se acopera cu o patura si se lasa la racit.

Se eticheteaza si se pun in camara, potrivit sursei.