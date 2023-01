„O viaţă pierdută într-un mod îngrozitor, din cauza haitelor de câini vagabonzi lăsate să terorizeze Capitala! Îmi pare extrem de rău, nu am cuvinte să-mi exprim regretul şi compasiunea faţă de familia îndoliată. Condoleanţe sincere şi putere în acest moment extrem de greu. La 10 ani de la tragedia în care Ionuţ, un copil de 4 ani, a murit sfâşiat de câini, în Bucureşti se petrece o nouă dramă! Cu puţin timp în urmă, o femeie a fost găsită fără viaţă, în zona lacului Morii, muşcată de o haită de câini. Este de neconceput ca în Capitala ţării să mai vorbim încă de astfel de întâmplări înfiorătoare, care te lasă fără cuvinte! Cu atât mai dramatic este că anul trecut victima ajunsese la spital tot din cauza muşcăturilor şi avertizase atunci autorităţile că, în zona în care alerga, Lacul Morii, sunt haite de câini periculoşi. Tot anul trecut, o jurnalistă TVR povestea pe reţelele sociale cum a fost atacată de câini tot în sectorul 6, pe un bulevard. Jurnalista spune şi că nicio autoritate nu a ajutat-o, deşi a sunat şi la Poliţia locală sector 6, şi la ASPA, însă fără succes. “Am sunat apoi la numărul de urgenţă al celor de la ASPA. A răspuns cineva, mi-a spus că înţelege prin ce trec, că îi pare rău, dar că nu mă poate ajuta. - Nu există nicio echipă pe care să o trimitem pe teren! Vom încerca mâine dimineaţă!” scria Dorina Florea în decembrie 2022”, a scris Gabriela Firea, sâmbătă pe Facebook.



Ea a precizat că primarul Nicuşor Dan nu se preocupă de faptul că în unele zone ale Bucureştiului au reapărut haite de câini fără stăpân.



„Dar de ce se întâmplă astfel de tragedii în anul 2023, într-o Capitală europeană, după 10 ani în care nu am avut incidente de o asemenea gravitate? Răspunsul este unul simplu: actuala administraţie a Capitalei nu se preocupă şi în unele zone ale oraşului au reapărut haite de câini fără stăpân care terorizează bucureştenii. Pe surse, circulă informaţia că printr-o decizie a actualei conduceri a Primăriei Capitalei hingherii care răspund la sesizări şi ridică animalele de pe străzi nu le mai duc în adăposturi, ci le dau drumul din nou pe străzi. Sper să fie doar o informaţie falsă, dar ar trebuit făcute verificări. Este de notorietate, însă, faptul că primarul general şi actualul city-manager se ocupă personal de ASPA – Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor. Iubesc animalele şi am un câine acasă. Billy este un membru al familiei noastre şi e departe de mine orice gând sau intenţie nepotrivită la adresa animalelor. Sunt total împotriva mijloacelor violente în cazul câinilor fără stăpân, dar există soluţii dovedite prin care problema poate fi rezolvată”, a completat Firea.



Poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă printr-un apel la 112, de faptul că o femeie care alerga în zona Lacului Morii, din Sectorul 6, ar fi fost muşcată de câini, a transmis Poliţia Capitalei. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au identificat victima, iar un echipaj medical a constatat decesul. Femeia, care are 43 de ani, ar fi fost atacată în aceeaşi zonă şi anul trecut, moment în care Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor a anunţat că a ridicat mai mulţi câini, precizând însă că existau şi animale aflate pe proprietăţi private, dar neîmprejmuite corespunzător.