Gabriela Firea: „Am venit în politică și în administrație doar pentru a munci”

Gabriela Firea: „Am venit astăzi la Primărie pentru a mă vedea cu consilierii, cu angajații, cu cei cu care am putut să mă întâlnesc. Le-am urat succces în activitate în perioada următoare (...) Am predat toate documentele la cabinet. Vreau să las toate lucrurile în ordine. (...) E prețios fiecare vot pe care l-am primit și îl port în suflet. (...) Eu îmi doresc foarte mult ca lucrurile în Bucrești să fie din ce în ce mai bune în fiecare zi. Și voi contribui și eu cât voi putea la această stare de bine. (...) Ceea ce nu se poate demola sunt faptele, proiectele. Nu se poate demola Spitalul de Copii Victor Gomoiu. (...) Nimeni nu poate să demoleze prima etapă a Podului Ciurel. (...) Sunt aproape 5 procente între mine și principalul candidat. (...) Acum patru ani am câștigat cu 12 puncte distanță. (...) Nu s-a reușit o coalgulare în zona de centru stânga. (...) Chiar dacă de astăzi nu voi mai fi primarul Capitalei, voi fi vocea oamenilor. (...) Voi fi o voce pentru bucureșteni. (...) Am venit în politică și în administrație doar pentru a munci. Cred că și adversarii mei recunosc asta.”