Potrivit biografiei regretatului Gabriel Cotabiță, înainte de Redivivus au fost Moon Stone, Supersonic și National. Dacă despre prima formație nu par să existe informații și imagini, despre Supersonic a oferit detalii unul dintre membrii săi componenți, Cristian Ciomu, cunoscut grafician BD și arhitect, cel care a realizat celebra siglă a echipei Universitatea Craiova din 1983.

Cristian Ciomu este și cel care a devăluit începuturile muzicale ale lui Gabriel Cotabiță și Mugurel Vrabete.

"Aceasta fotografie este din mai /iunie 1972, cand eram in finalul clasei a XI-a , publicasem benzi desenata in revista Liceului "Licariri" si cântam rock in formatia "Supersonic" cu Gabi Cotabita, Gelu Moraru (RIP!), Mugurel Vrabete si Alin Simniceanu ( colegi cu mine la acelasi liceu dar ei in clasa X a)", a scris Ciomu într-un comentariu în care apar fotografiile din perioada Supersonic.

