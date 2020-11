Fugarul Dragoș Săvulescu, în direct la Realitatea PLUS: ”Am beneficiat de un decret de grațiere, NU trebuie să mai execut niciun mandat de executare”

”Foarte multe persoane din presă au aberat. Vreau să fac câteva lămuliri. Nu sunt un fugar și nici nu am fost vreodată pentru că în momentul în care această sentință abuzivă de cobdamnare a avut loc eu eram în Italia, acasă, fiind rezident de ani de zile. Eu sunt om de afaceri, am câteva proprietăți în Italia, am afacerile, familia. Toată lumea știe că eu sunt plecat din România din 6-7 ani. Deci, asta este o chestiune. În al doilea rând, dna Birchall și alții mă acuză de furt. Este o mare calomnie și mă voi ocupa din punct de vedere legal de aceste lucruri. Toate proprietățile, 96-97 la sută, s-au întors în patrimonoul statului, exceptând 2-3 la sută care sunt cu litigii. Statul și-a recuperat tot prejudiciul. Nimeni nu a citit ceea ce spune sentința de condamnare.

Instanța nu m-a pus să plătesc niciun cent. Eu, personal, în baza acelei sentințe de condamnare nu trebuie să plătesc nicun cent. Să fie clar pentru toată lumea că eu nu datorez niciun cent statului român în baza acestei sentințe. Trebuia să achit 300 lei taxă de timbru și am achitat. Lucrurile sunt clare: am beneficiat de un decret de grațiere, deci nu trebuie să mai execut niciun mandat de executare”, a spus Dragoș Săvulescu la Realitatea PLUS.

Întrebat cum a intrat în posesia drepturilor litigioase ale parcului Verdi din București, Săvulescu a răspuns: ”Eu eram deținătorul, am reprezentat 14 proprietăți prin procură specială și am negociat cu primăria în mod legal. Am luat 10 la sută din acești bani, restul și-au luat partea. Mi se pare extrem de hilar cum ne uităm la țări democratice precum Italia care aplică legea și nu ne uităm în propria ogradă cu mii de abuzuri. Justiția va demonstra”.

Milionarul Dragoș Săvulescu scapă de închisoare după ce judecătorii din Italia, unde s-a refugiat afaceristul, au refuzat să îl trimită în România, să-și execute pedeapsa.Mai mult decât atât, magistrații din peninsulă au suspendat pedeapsa primită de Săvulescu în țara noastră. El a fost găsit vinovat și condamnat la cinci ani de detenție în celebrul dosar al retrocedărilor ilegale de la malul mării.