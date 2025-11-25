În luna septembrie, retragerea din Pilonul 2 depășește 403 milioane de lei, de două ori mai mult față de luna august, mai ales că oamenii sunt extrem de nemulțumiți de această introducere a CASS de 10% de la 1 august.

Cumva, vor să își retragă banii pentru a face economie, ca statul să nu mai impoziteze atât din suma pe care ei o primesc.

Într-adevăr, au fost adoptate tacit două proiecte de lege în care sunt excluse de la plată mamele care sunt în concediu de creștere a copilului, veteranii și văduvele de război, persoanele cu handicap și foștii deținuți politici.

Mai este de menționat aici că PNL nu a fost de acord cu această inițiativă.